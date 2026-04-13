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Fondo Nazionale per la Connettività, bando da oltre 700 milioni per la rete Gigabit

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Invitalia gestirà la misura del Pnrr articolata in 7 lotti, con contributi pubblici fino al 70% dei costi per accelerare gli investimenti privati nelle aree meno servite. Butti: “Fatti passi da gigante a favore di cittadini e imprese, riducendo davvero i divari territoriali”

Pubblicato il 13 apr 2026
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Il Fondo Nazionale per la Connettività entra nella sua fase operativa con un bando da oltre 700 milioni di euro destinato a rafforzare le infrastrutture di telecomunicazioni nel Paese. A gestire la misura sarà Invitalia, in qualità di implementing partner, nell’ambito dell’attuazione della Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025 e dell’accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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