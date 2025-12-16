In Italia il fenomeno delle connessioni a banda ultralarga “mobile only” continua a essere molto consistente, costituendo un unicum in tutta l’Unione europea. Mentre nel nostro Paese le famiglie che utilizzano solo connessione mobili sono addirittura più del 30% del totale delle unità connesse, in Germania si attestano al 5%. Addirittura in Francia la percentuale si azzera, e lo stesso avviene in Spagna e in Gran Bretagna.
Ultrabroadband, Italia caso europeo per le connessioni “mobile only”
Secondo i dati Infratel diffusi in occasione di un evento organizzato dall’associazione “Quadrato della Radio”, il nostro Paese è in controtendenza rispetto al resto dei mercati ad alta copertura: le famiglie che utilizzano solo forniture mobili sono più del 30% del totale delle unità connesse. Il nuovo ruolo delle Telco nell’era del supercalcolo
