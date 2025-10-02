BT e Infobip espandono la loro partnership per offrire servizi di comunicazione omnicanale potenziati dall’intelligenza artificiale. L’accordo, che segue una collaborazione avviata nel Regno Unito nel 2022, segna un passo strategico per il settore telco, sempre più orientato verso modelli di customer engagement intelligenti e scalabili.
BT e Infobip integrano voice e messaggistica con l’AI conversazionale
Accelerazione sull’engagement globale. L’accordo apre nuove prospettive per l’evoluzione dei contact center e delle strategie di customer experience
