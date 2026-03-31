L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato boccia il progetto presentato da Tim in partnership con Urban Vision di convertire le postazioni telefoniche pubbliche sopravvissute alla rivoluzione del telefonino in cabine digitali multiservizi.
il caso
Cabine digitali, faro Antitrust sul progetto Tim-Urban Vision
Secondo l’Agcm il progetto presenta una distorsione concorrenziale che rischia di sfavorire altre imprese che prestano il servizio di pubblicità out-of-home. L’Autorità auspica che i Comuni interessati ad aderire all’installazione delle postazioni ricorrano quindi a procedure competitive
Aziende
Argomenti
Canali