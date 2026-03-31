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Cabine digitali, faro Antitrust sul progetto Tim-Urban Vision

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Secondo l’Agcm il progetto presenta una distorsione concorrenziale che rischia di sfavorire altre imprese che prestano il servizio di pubblicità out-of-home. L’Autorità auspica che i Comuni interessati ad aderire all’installazione delle postazioni ricorrano quindi a procedure competitive

Pubblicato il 31 mar 2026
cabina tim

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato boccia il progetto presentato da Tim in partnership con Urban Vision di convertire le postazioni telefoniche pubbliche sopravvissute alla rivoluzione del telefonino in cabine digitali multiservizi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Domenico Aliperto

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