Carrier Community global award: Sparkle tra i premiati 2025

Sparkle è stata premiata ai Carrier Community Global Awards 2025 per la sua eccellenza nella connettività e nella sicurezza delle reti, ricevendo due riconoscimenti di prestigio. L’evento si è tenuto a Berlino e – giunto alla nona edizione – ha l’obiettivo di celebrare i rislultati nel settore delle telecomunicazioni wholesale nell’ultimo anno. In quest’mbito Sparkle ha ricevuto il premio per il “Latam Regional Connectivity Operator of the Year” e quello per il “Best Security Solution Provider”. La kermesse, che conta su una giuria di analisti ed esperti del settore, punta in generale a premiare l’innovazione, la visione e l’eccellenza nella comunità wholesale internazionale.