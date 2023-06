Sparkle sul podio dei Carrier Community Global Awards

Sparkle tra i grandi vincitori ai Carrier Community Global Awards 2023. L’opreatore ha ricevuto il premio “Best Data/Capacity Provider of the Year” per il secondo anno consecutivo e il “Best Digital Advertising Operator”. Alla loro settima edizione, i CC Global Awards premiano l’innovazione, la visione e l’eccellenza nella comunità wholesale internazionale e sono giudicati da una giuria di analisti ed esperti del settore.

I due premi

Con il premio “Best Data/Capacity Provider of the Year“, ricevuto per il secondo anno consecutivo, la giuria ha nuovamente premiato la qualità e l’impatto dei più recenti progetti infrastrutturali su larga scala e delle soluzioni innovative di Sparkle nell’area IP & Data, tra cui i sistemi di cavi sottomarini Blue e Raman, il lancio della piattaforma di approdo a Genova e l’open hub di Tel Aviv.

“Best Digital Advertising Operator“, invece, premia il successo della strategia di Sparkle nel campo dei media digitali nell’aumentare la visibilità complessiva dell’azienda e la sua brand awareness. Sfruttando un mix di contenuti ricco e diversificato, combinato con attività di PR digitali e campagne promozionali mirate, Sparkle ha aumentato costantemente la sua base di follower ottenendo sui suoi canali digitali tassi di coinvolgimento superiori agli standard del settore.

Commentando la vittoria, Enrico Bagnasco, ceo di Sparkle, ha evidenziato: “Siamo molto felici e orgogliosi di questi premi che riconoscono la capacità di Sparkle di utilizzare le tecnologie digitali per realizzare nuove autostrade dell’informazione e comunicare con i propri stakeholder”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA