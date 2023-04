Cellnex, crescono i ricavi: +19%. A giorni il nome del nuovo Ceo

Nel primo trimestre del 2023 Cellnex ha registrato un aumento del fatturato pari al 19%, con ricavi per 985 milioni di euro, contro gli 828 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

I conti nel dettaglio

In terreno positivo anche l’Ebitda, che ha registrato da gennaio a marzo un +15%, mentre il recurring cash flow si è attestato sul +12% grazie a una crescita organica del 6,8% di points of presence nei siti del gruppo. L’Ebitda adjusted è a quota 730 milioni di euro, contro i 634 milioni del primo trimestre 2022, mentre il leveraged recurring free cash flow è stato di 336 milioni di euro rispetto ai 300 milioni del primo trimestre 2022.

WHITEPAPER I 26 settori industriali che potranno essere trasformati grazie all’Industrial 5G: la guida 2023! IoT Mobility

In calo l’indebitamento finanziario netto del gruppo, che a marzo 2023 ammonta a 17 miliardi di euro, di cui il 77% è a tasso fisso. In diminuzione la perdita netta rispetto allo stesso periodo del 2021, che passa da 93 a 91 milioni. A marzo 2023 il gruppo dispone di una liquidità di circa 4,3 miliardi di euro.

Le nuove nomine del Cda

Con l’occasione della riunione per l’esame di conti il consiglio d’amministrazione della tower company ha nominato Jonathan Amouyal come amministratore proprietario e María Teresa Ballester come amministratore indipendente di Cellnex.

L’inserimento nel Bloomberg gender equality index

Cellnex è stata inserita per il secondo anno consecutivo nel “Bloomberg Gender-Equality Index” per il suo impegno a favore della diversità, dell’equità e dell’inclusione – spiega l’azienda in una nota – ed è stata riconosciuta dal Cdp come Supplier Engagement Leader “per aver coinvolto i suoi fornitori nella lotta contro il cambiamento climatico – spiega il comunicato – e per i suoi sforzi nel misurare e ridurre l’impatto ambientale nella catena di fornitura”. Per l’anno in corso Cellenx è stata inoltre inserita, per la prima volta, nel 2023 Susteinability Yearbook di S&P Global.

La roadmap per il nuovo Ceo

In dirittura d’arrivo inoltre la procedura che porterà all’indicazione del nuovo Ceo, che dovrebbe essere ufficializzato nel giro di pochi giorni stando a quanto dichiarato dall’Ad uscente Tobias Martinez. Una volta individuata la figura che sarà chiamata a guidare la tower company, la nomina sarà proposta all’assemblea degli azionisti che è in programma per il primo giorno di giugno.

@RIPRODUZIONE RISERVATA