La fame di attrezzature per il cloud computing e l’ta fa bene ai conti di Cisco Systems: il fornitore americano di attrezzature di rete ha annunciato ricavi per il quarto trimestre fiscale 2025 e previsioni per il primo trimestre 2026 superiori alle attese di Wall Street. Cisco ha spiegato che gli investimenti cloud degli hyperscaler proseguono robusti per sostenere i dispendiosi calcoli dell’intelligenza artificiale e spingono le vendite di infrastrutture It.
Cisco, l’AI traina i risultati: su le vendite di attrezzature per i data center hyperscale
Ricavi trimestrali a 14,7 miliardi, +8% in un anno. Il colosso del networking beneficia degli ordini IT per l’intelligenza artificiale: 800 milioni nel trimestre e 2 miliardi nel full year 2025, il doppio del previsto. Il ceo Robbins: “Costruiamo l’infrastruttura critica necessaria per l’era dell’AI”
