Cisco, l’AI traina i risultati: su le vendite di attrezzature per i data center hyperscale

La fame di attrezzature per il cloud computing e l’ta fa bene ai conti di Cisco Systems: il fornitore americano di attrezzature di rete ha annunciato ricavi per il quarto trimestre fiscale 2025 e previsioni per il primo trimestre 2026 superiori alle attese di Wall Street. Cisco ha spiegato che gli investimenti cloud degli hyperscaler proseguono robusti per sostenere i dispendiosi calcoli dell’intelligenza artificiale e spingono le vendite di infrastrutture It.