Connettività nell’aviazione: l’innovazione passa dalle reti intelligenti

In un significativo passo avanti verso l’innovazione nella connettività per il settore dell’aviazione, Sita e Orange Business hanno deciso di estendere la loro partnership per altri cinque anni. Questa collaborazione, che dura dal 2001, non solo garantisce una lunga stabilità ma apre nuove opportunità per rendere la connettività più agile ed efficiente per le compagnie aeree e gli aeroporti di tutto il mondo.

Prosegue la collaborazione Sita-Orange Business

Sita prosegue la sua collaborazione con Orange Business per offrire connettività all’avanguardia, proponendo soluzioni di rete sicure, efficienti e resilienti per l’industria del trasporto aereo. Questa partnership esplora le possibilità di combinare le loro capacità per creare servizi e piattaforme digitali uniche, mettendo particolare attenzione su aree come la cybersecurity avanzata, le applicazioni per aeroporti e città intelligenti, e gli strumenti di trasformazione digitale per il settore.

Focus su sicurezza, innovazione e sostenibilità

“L’aviazione cresce grazie a una connettività veloce, sicura e senza interruzioni. La nostra collaborazione continua offre a oltre 2.500 clienti globali e a oltre 200 paesi e territori che serviamo la stabilità di una partnership globale comprovata e l’accesso a soluzioni di comunicazione più intelligenti e flessibili”, ha dichiarato David Lavorel, ceo di Sita. Questo impegno è volto a dirigere il settore verso un futuro caratterizzato da una connettività più rapida, una sicurezza avanzata, e l’innovazione nell’intelligenza artificiale e nella sostenibilità.

“La nostra rinnovata partnership con Sita dimostra il nostro impegno a migliorare la connettività dell’aviazione con un’infrastruttura digitale resiliente”, ha dichiarato Aliette Mousnier-Lompré, ceo di Orange Business. “Guardando al futuro, continueremo a innovare e trasformare il settore del trasporto aereo attraverso le soluzioni di comunicazione più avanzate, contribuendo a rendere ogni viaggio un’esperienza connessa”.