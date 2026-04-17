Consolidamento Tlc: Bouygues, Orange e Iliad offrono 20 miliardi per Sfr. E l’Ue accelera sulle nuove norme

Il tentativo di consolidamento delle Tlc europee riparte dalla Francia: Bouygues Telecom, Orange e Iliad hanno infatti annunciato di aver avviato negoziazioni esclusive con Altice France per l’acquisizione di Sfr, secondo operatore d’Oltralpe, con un’offerta che valuta gli asset 20,35 miliardi di euro.

Lo scorso ottobre le tre società si erano viste respingere da Altice un’offerta da 17 miliardi di euro. Oggi la società ha invece concesso al consorzio un periodo di esclusiva fino al 15 maggio 2026 per la definizione dei termini e dei documenti relativi alla transazione.

Il nuovo assetto delle Tlc francesi

Nell’ipotesi di acquisizione, che porterebbe la composizione del mercato francese da quattro a tre grandi operatori, Bouygues Telecom, il gruppo Free-Iliad e Orange una ripartizione delle attività e degli asset di Sfr: la componente B2B e la relativa clientela saranno acquisite da Bouygues Telecom; l’attività B2C e la relativa clientela saranno condivise tra Bouygues Telecom, Free-Iliad e Orange, mentre le altre e risorse (in particolare infrastrutture e spettro) verrebbero condivise tra Bouygues Telecom, il gruppo Free-Iliad e Orange, ad eccezione della rete mobile di Sft nelle aree meno densamente popolate, che verrebbe rilevata da Bouygues Telecom. Con questo assetto, la ripartizione del prezzo e del valore tra gli acquirenti sarebbe di circa il 42% per Bouygues Telecom, il 31% per il gruppo Free-Iliad e il 27% per Orange.

In una nota congiunta i tre operatori spiegano che l’operazione consentirebbe di “rafforzare gli investimenti nella resilienza delle reti a banda ultralarga, nella cybersicurezza, ma anche nell’innovazione e nelle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, consolidare il controllo di infrastrutture strategiche per il Paese e preservare un ecosistema concorrenziale a beneficio dei consumatori”.

La sfida sul piano regolatorio che valica i confini francesi

Ma il dossier Sfr va ben oltre i confini francesi: costituisce di fatto un evento di portata storica che metterà alla prova i framework normativi comunitari sulle Tlc. L’operazione, del resto, resta soggetta ad approvazioni regolatorie in un contesto in cui si preannunciano cambiamenti radicali. Secondo il Financial Times, le nuove draft guidelines Ue sul merger control prevedono per esempio che oltre a prezzi e concorrenza, la Commissione dovrà dare più peso a innovazione, investimenti e resilienza. Le fusioni tra operatori potranno essere considerate positive nel lungo periodo se aiutano le imprese a crescere, rafforzare le supply chain e competere a livello globale. L’obiettivo è favorire la nascita di campioni europei, superando un approccio tradizionale troppo focalizzato sul breve termine.

Parlando col Financial Times la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Teresa Ribera ha precisato che Bruxelles intende incoraggiare “fusioni pro-competitive che permettano alle aziende europee di crescere, accelerare l’innovazione e raggiungere dimensioni tali da essere attori rilevanti nei mercati globali”.

Le modifiche, che dovrebbero essere pubblicate nelle prossime settimane, rappresenteranno quindi il cambiamento più radicale dagli anni 2000, quando le autorità garanti della concorrenza hanno posto l’impatto delle fusioni sui consumatori al centro delle loro decisioni. Resta però il trade-off: maggiore apertura alle concentrazioni intra-Ue può aumentare il potere di mercato nel breve periodo, con rischi per concorrenza e prezzi.

I possibili impatti per l’Italia: l’analisi di Intermonte

“Se le nuove regole Ue su M&A venissero confermate, ci aspettiamo un’accelerazione del consolidamento nei mercati Tlc europei, a partire dalla Francia e poi Italia (Wind3/Iliad), Spagna (Telefonica/Zegona) e Germania (Telefonica/1&1)”, commentano gli analisti della banca d’investimento Intermonte. “Un’eventuale approvazione in Francia del passaggio da quattro a tre operatori senza rimedi strutturali (cessioni di spettro/clienti/asset), ma con soli rimedi comportamentali (accesso wholesale e accordi Mvno), costituirebbe infatti un precedente rilevante per altri mercati”.

In Italia, Intermonte vede un forte incentivo per Iliad a perseguire un consolidamento con WindTre: da un lato, il significativo esborso per Sfr (oltre 6 miliardi di euro) aumenterebbe la pressione a migliorare la generazione di cassa anche in Italia; dall’altro, la futura integrazione tra Poste Italiane e Tim che darebbe vita a un player a controllo pubblico con forte capillarità distributiva (circa 13mila uffici postali e 4mila negozi Tim) e questo potrebbe spingere gli operatori più piccoli a guadagnare scala per restare competitivi. Nel nostro target price di 0.75 euro non incorporiamo i benefici indiretti da una “market repair” legata alla riduzione del numero di operatori, che stimiamo possa valere circa 0.18 euro per azione”.

La sfida della massa critica: perché l’Europa deve consolidarsi

L’operazione Sfr si muove nel solco di un obiettivo strategico dell’Ue: ridurre la sproporzione tra il numero di attori presenti sul mercato europeo e quelli operanti in mercati di dimensioni comparabili come gli Stati Uniti o la Cina. In Europa operano circa quaranta grandi gruppi di telecomunicazioni, una dispersione di risorse che impedisce di raggiungere le economie di scala necessarie per i massicci investimenti nel 5G e nel cloud. Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, ha evidenziato come questa struttura polverizzata stia portando il settore verso una crisi di redditività strutturale.

Secondo Labriola, il settore sta vivendo un momento di profonda trasformazione dove la sopravvivenza dipende dalla capacità di fare massa critica. Il numero uno di Tim ha infatti ribadito come la rincorsa esclusiva al ribasso dei prezzi per i consumatori stia prosciugando le risorse necessarie per costruire l’infrastruttura digitale del futuro, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle aziende europee. Il consolidamento è dunque visto come l’unico strumento per permettere alle aziende di coprire il costo del capitale e tornare a essere competitive su scala internazionale.