Cybersecurity Act 2, stretta Ue sui vendor a rischio: le telco chiedono tempi e risorse

La sicurezza delle infrastrutture digitali non è più considerata un semplice requisito tecnico, ma un pilastro fondamentale della sicurezza nazionale e della stabilità democratica dell’Unione Europea. Nel quadro delle nuove politiche per la sovranità tecnologica, discusse approfonditamente durante il convegno istituzionale ospitato dal Capodelegazione italiana S&D Nicola Zingaretti presso il Parlamento Europeo, il tema della protezione delle reti ha assunto una centralità assoluta. L’introduzione del Cybersecurity Act 2 (CSA2) segna un punto di svolta, spostando l’attenzione dalla semplice efficienza della connettività alla resilienza strutturale delle infrastrutture contro minacce ibride e interferenze geopolitiche. Tuttavia, l’attuazione di questi standard elevati solleva interrogativi complessi sulla loro sostenibilità per un settore che già fatica a reperire risorse per l’espansione della fibra e del 5G.

Il Cybersecurity Act 2 e la qualifica dei fornitori affidabili

L’obiettivo primario della nuova normativa europea è garantire che l’intera catena del valore delle telecomunicazioni sia libera da vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da attori ostili. Roberto Viola, Direttore Generale della DG CONNECT della Commissione Europea, ha ribadito come la sicurezza sia un elemento inscindibile dall’innovazione, sottolineando che l’Europa non può permettersi dipendenze tecnologiche da vendor giudicati non sicuri.

«Vogliamo reti sicure: per questo abbiamo presentato il Cybersecurity Act, che prevede che gli operatori si affidino a fornitori affidabili» ha spiegato Viola. Questo approccio implica un sistema di certificazione e controllo molto più stringente rispetto al passato, dove la scelta tecnologica di un operatore viene pesata anche sulla base dell’affidabilità geopolitica del produttore degli apparati. Se da un lato questa mossa protegge l’integrità dei dati dei cittadini europei, dall’altro impone alle aziende di telecomunicazioni una revisione forzata dei propri parchi tecnologici, spesso già installati e operativi.

Il nodo critico del “Ban and Swap”: l’impatto del rip-and-replace

La misura più radicale prevista dal nuovo orientamento sulla sicurezza è quella che obbliga gli operatori a rimuovere e sostituire gli apparati forniti da vendor considerati ad alto rischio. Durante il dibattito, Walter Renna, Amministratore Delegato di Fastweb, ha analizzato le implicazioni operative e finanziarie di questo meccanismo, noto tecnicamente come “ban and swap” o “rip-and-replace”. Renna ha evidenziato come questa misura, pur condivisibile nell’obiettivo, rischi di essere insostenibile se applicata in modo indiscriminato a tutte le componenti della rete.

«Il rimedio previsto nel CSA2 è il “ban and swap” (o rip-and-replace). L’unico rimedio indicato consiste nello stoppare gli investimenti in quelli che vengono ritenuti vendor non sicuri e nel sostituire tutti gli apparati di quel fornitore» ha spiegato Renna. Il problema sollevato dall’industria riguarda l’ammortamento degli investimenti: sostituire apparati perfettamente funzionanti prima del termine del loro ciclo di vita naturale crea un fabbisogno finanziario immediato che non era previsto nei piani industriali. Secondo Renna, è necessario che il Cybersecurity Act 2 adotti un approccio più sfumato, che tenga conto della reale esposizione al rischio delle diverse parti dell’infrastruttura.

Core Network e Rete Radio: gerarchia del rischio e soluzioni alternative

Per rendere la transizione verso una rete sicura tecnicamente ed economicamente fattibile, gli operatori propongono una distinzione tra il “cuore” della rete e la sua periferia. Non tutti gli elementi di una rete di telecomunicazioni offrono lo stesso punto di accesso a potenziali malintenzionati. La Core Network, essendo il centro nevralgico dove risiede l’intelligenza e dove transitano i dati sensibili, richiede una protezione massima e immediata. Al contrario, la rete radio, composta dalle singole antenne distribuite sul territorio, presenta un livello di criticità differente.

«È evidente che una core network software, dove transita tutto il traffico e l’intelligenza di una rete, vada protetta immediatamente; sulla parte radio (ogni singola antenna), il livello di rischio è ovviamente più basso. Dobbiamo quindi ipotizzare una misura che sia più coerente con il livello di rischio effettivo; esistono soluzioni altrettanto efficaci che non richiedono necessariamente il “ban and swap”» ha argomentato Renna. Questa posizione mira a preservare la sicurezza complessiva del sistema senza costringere le aziende a investimenti titanici sulla parte radio, dove misure di mitigazione e monitoraggio potrebbero essere sufficienti a neutralizzare i rischi senza richiedere la sostituzione fisica di migliaia di antenne in tempi record.

La variabile temporale: la sfida dei trentasei mesi

Un altro elemento di forte preoccupazione per il settore è rappresentato dalle scadenze imposte dal legislatore. Il Cybersecurity Act 2 e le raccomandazioni collegate suggeriscono tempi di adeguamento molto stretti, che mal si conciliano con la complessità logistica di intervenire su reti che coprono interi territori nazionali. La gestione del cambiamento tecnologico richiede non solo fondi, ma anche tempi tecnici per i test di interoperabilità e la messa in opera.

Walter Renna è stato molto chiaro sulle difficoltà cronologiche dell’attuale proposta: «Trentasei mesi per la rete radio sono un tempo molto breve. Dovremmo pensare a un piano condiviso, basato su un’analisi di rischio seria della rete di telecomunicazioni, che riesca a essere sostenibile». Trentasei mesi, infatti, rappresentano un orizzonte temporale in cui le aziende devono non solo pianificare e finanziare il “rip-and-replace”, ma anche gestire la continuità del servizio per milioni di utenti durante i lavori di sostituzione. Senza una flessibilità maggiore o un supporto finanziario esterno, il rischio è che le risorse vengano spostate dalla costruzione di nuove reti 5G alla sola messa in sicurezza dell’esistente, rallentando di fatto la digitalizzazione del continente.

Sicurezza e sostenibilità degli investimenti

Il dibattito sulla sicurezza informatica si inserisce in un quadro di settore dove la redditività è già ai minimi storici. Le richieste del Cybersecurity Act 2 rappresentano un costo aggiuntivo netto per le telco, che non porta a nuovi ricavi ma serve a mantenere l’accesso al mercato. In assenza di nuove fonti di finanziamento, il timore è che l’industria non sia in grado di assorbire l’urto.

«Altrimenti dovremmo trovare un modo per reperire queste risorse, che oggi gli operatori non sono in grado di affrontare per questa tipologia di investimenti» ha avvertito ancora Renna. La soluzione proposta dagli attori del mercato è quella di inserire le nuove previsioni di sicurezza all’interno di un ciclo di investimenti pianificato e sostenibile, che permetta di armonizzare la difesa della sovranità digitale con la solidità economica delle imprese.

Anche dal fronte dei nuovi operatori arriva una conferma sulla centralità della sicurezza, legandola però alla modernità delle regole. Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia, ha infatti dichiarato: «Condividiamo la necessità di rafforzare la resilienza delle nostre reti e dei servizi offerti ai consumatori. In questo contesto, è urgente garantire maggiore predicibilità, armonizzazione e modernizzazione del quadro regolatorio, in particolare per quanto riguarda lo spettro».

La sfida per l’Europa sarà dunque quella di non trasformare la sicurezza in un freno allo sviluppo, ma in una precondizione che venga supportata da politiche industriali capaci di riconoscere l’alto valore pubblico che la protezione delle infrastrutture critiche rappresenta per la collettività.