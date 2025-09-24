Rich communication services, D’Alessio (Infobip): “Nuovo livello nella relazione brand-clienti”

Gli RCS for Business (Rich Communication Services) rappresentano l’evoluzione degli Sms: uno standard di messaggistica che consente alle aziende di inviare contenuti multimediali, interattivi e sicuri direttamente nell’app nativa dei messaggi, senza bisogno di applicazioni dedicate. In Italia questo canale sta vivendo un momento di forte espansione, trainato dall’ingresso di Apple e dall’interesse di settori chiave come finance, retail, telecomunicazioni e utility. A raccontare l’evoluzione in corso e le strategie di Infobip è Vittorio D’Alessio, Country Manager per l’Italia, che sottolinea il ruolo degli RCS come leva per costruire customer journey fluidi e personalizzati, integrando nativamente intelligenza artificiale e approccio omnicanale.