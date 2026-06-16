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Dna, appello di operatori e sindacati: “Più ambizione su investimenti, concorrenza e lavoro”

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Il Digital Networks Act deve puntare più in alto: l’accessibilità economica è importante, ma occorre dare priorità agli investimenti, alla competizione equa e all’occupazione di qualità. Urgenti il mercato unico della connettività e una regolamentazione snella che curi le attuali asimmetrie con le big tech. L’appello di Connect Europe e Uni Europa

Pubblicato il 16 giu 2026
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Il Digital Networks Act (Dna) non è sufficientemente incisivo: serve una legge sulle reti digitali più ambiziosa per rafforzare l’ecosistema europeo della connettività. È quanto scrivono Connect Europe, che rappresenta gli operatori di telecomunicazioni europei, e Uni Europa, la voce di 7 milioni di lavoratori del settore dei servizi in tutta Europa.

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Patrizia Licata
giornalista

Patrizia Licata è laureata in Letteratura Italiana all’Università La Sapienza di Roma ed è attualmente studentessa magistrale in Scienze Filosofiche all’Università RomaTre. Lavora come giornalista, editor e moderatrice freelance

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