Fastweb centra tutti i target Esg. E rilancia con Vodafone verso un futuro più digitale, inclusivo e green

Fastweb rilancia sulla sostenibilità. L’azienda guidata da Walter Renna, oggi Fastweb + Vodafone, pubblica il Report di Sostenibilità 2024 che rendiconta in maniera volontaria i risultati più significativi raggiunti in ambito ambientale, sociale e di governance con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un futuro sempre più connesso, inclusivo ed ecosostenibile.

La relazione segna la conclusione del percorso di rendicontazione sociale di Fastweb e rappresenta l’ultimo bilancio di sostenibilità dell’azienda. A partire dall’anno prossimo il nuovo report che vedrà insieme Fastweb e Vodafone Italia rifletterà l’integrazione delle due realtà anche sul piano della rendicontazione Esg (Environmental, Social, Governance).

Un futuro più connesso: infrastrutture, clienti, AI e crescita economica

Un futuro più connesso: con 3,4 milioni di clienti su rete fissa e 3,9 milioni su rete mobile a fine 2024, Fastweb ha contribuito alla trasformazione digitale del Paese grazie ai continui investimenti e allo sviluppo di infrastrutture di rete fisse e mobili performanti e di soluzioni digitali di ultima generazione. La società a fine 2024 ha raggiunto il 94% delle famiglie e delle imprese sul territorio nazionale con connettività a banda ultralarga e nel corso dell’anno sono state oltre 800.000 le nuove abitazioni connesse alla rete con velocità uguale o superiore ad 1 Gigabit. Con più di 3.400 persone impiegate sul territorio nazionale, l’azienda ha generato 2,8 miliardi di euro di ricavi, contribuendo al PIL italiano. Il 90% degli acquisti, inoltre, è avvenuto in Italia, generando una spinta ulteriore per l’economia del Paese. Con l’avvio dell’operatività del Supercomputer Nvidia per l’AI generativa e lo sviluppo del modello linguistico Fastweb Miia (Modello Italiano Intelligenza Artificiale) la società contribuisce da protagonista allo sviluppo in Italia dell’Intelligenza Artificiale e di applicazioni AI e Gen AI di nuova generazione a disposizione di aziende e PA.

Un futuro più inclusivo: competenze digitali, parità di genere e volontariato

Un futuro più inclusivo: Fastweb ha rafforzato il suo impegno per la diffusione delle competenze digitali tra la popolazione. Nel 2024 Fastweb Digital Academy ha registrato 320.000 partecipanti ai suoi corsi di formazione gratuiti sulle nuove professioni digitali mentre sono oltre 24.000 le persone che hanno visitato Step Futurability District, lo spazio creato per approfondire i temi legati alle nuove tecnologie attraverso un percorso esperienziale in dieci tappe. Per concretizzare l’azione di supporto al territorio, anche nel 2024 con “La settimana del Futuro” Fastweb ha coinvolto tutte le sue persone in attività di volontariato aziendale, di supporto alla comunità, negli ambiti del sociale, della diffusione di cultura digitale, di people empowerment e di natura ambientale, per un totale di oltre 6 mila giornate. Fastweb ha consolidato la sua azione anche in ambito Diversity & Inclusion attraverso il rinnovo della certificazione sulla parità di genere Uni/PdR 125 e l’implementazione di nuovi programmi formativi sulle tematiche di genere erogati ad oltre la metà delle sue persone.

Un futuro più ecosostenibile: riduzione delle emissioni e innovazione green

Un futuro più ecosostenibile: anche nel 2024 il contrasto ai cambiamenti climatici ha ricoperto un ruolo fondamentale all’interno della strategia di Fastweb che ha l’obiettivo insieme al gruppo Swisscom di ridurre le sue emissioni del 90% e diventare così Net Zero Carbon entro il 2035. L’azienda ha ridotto dell’11% le sue emissioni indirette di CO2 rispetto al 2023 e ha migliorato l’efficienza energetica dei propri siti e Data Center generando nel corso dell’anno un risparmio di 2,94 Gigawattora (GWh) nominali annui di energia. Fastweb acquista dal 2015 il 100% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e per offrire ai suoi clienti soluzioni digitali sempre più sostenibili l’Internet box “NeXXt One” è stato progettato per garantire un consumo energetico del 45% inferiore rispetto al modello precedente. Come parte del percorso intrapreso da Fastweb per un uso responsabile delle risorse, nel 2024 sono stati rigenerati oltre 60.000 modem.