Fastweb, crescono ricavi ed ebitda. Balzo dell’11% dei clienti

Nei primi tre mesi del 2023 Fastweb ha acquisito 163 mila nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale, pari a un incremento dell’11% del totale rispetto al 31 marzo 2022. La base clienti fissa (retail e wholesale) è cresciuta del 2% a 3,16 milioni di clienti.

Ricavi ed ebitda in crescita

È il primo dato che spicca da una trimestrale che evidenzia fondamentali in crescita: i ricavi totali della compagnia si attestano a 623 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. “Nonostante il difficile contesto macroeconomico”, si legge in una nota, “cresce anche l’ebitda complessivo che raggiunge quota 188 milioni di euro, con un aumento del 2% rispetto al primo trimestre 2022, mentre l’ebitda inclusivo dei costi di locazione (ebitdaal) si attesta a 175 milioni di euro, in crescita del 2%”.

Gli investimenti di Fastweb hanno raggiunto nel corso del trimestre quota 153 milioni di euro, un importo pari al 25% dei ricavi, e sono stati indirizzati principalmente allo sviluppo di reti ultra-performanti, di tecnologie e servizi avanzati come il Cloud, la Cybersecurity e il 5G.

Al 31 marzo la rete mobile 5G copre oltre il 67% del territorio nazionale mentre la copertura tramite rete 5G Fwa raggiunge 4,8 milioni di abitazioni. La rete fissa a banda ultralarga di Fastweb copre il 93% del territorio italiano e raggiunge oggi un totale di oltre 26 milioni di abitazioni e imprese, di cui 8,6 milioni con infrastruttura proprietaria.

Le performance offerte ai clienti

Al 31 marzo 2.321.000 clienti hanno attivato un servizio di connettività a banda ultralarga di Fastweb (+2% rispetto al primo trimestre 2022). Circa l’87% dei clienti (+4% rispetto all’anno precedente) usufruisce di una connessione a banda ultralarga con performance superiori a 100 Mb/s. Oltre 350 mila clienti navigano a una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo. Anche per il segmento mobile Fastweb registra performance molto positive con un totale di 3.231.000 Sim attive, in crescita del 22% rispetto al primo trimestre 2022.

La percentuale di clienti “convergenti”, che adottano cioè servizi mobili assieme a quelli fissi si attesta al 41,3% (+ 2,4 pp rispetto all’anno precedente) della customer base di Fastweb. In costante progressione anche la Business Unit Enterprise, che registra nel primo trimestre dell’anno ricavi per 261 milioni di euro (+ 6% rispetto al primo trimestre 2022) grazie all’eccellenza delle infrastrutture e delle soluzioni avanzate Cloud e di sicurezza informatica per aziende e Pa e il servizio mobile 5G.

Le attività Enterprise e Wholesale

Fastweb conferma una quota di mercato del 35% nel segmento Enterprise e il proprio posizionamento come fornitore di riferimento per i servizi avanzati della Pa e di leader di mercato per la connettività. In costante crescita anche la performance della divisione Wholesale, sempre più centrale all’interno della strategia della società, con ricavi pari a 73 milioni, in aumento del 16% rispetto ai primi tre mesi del 2022.

Il numero di linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali sale a 498 mila, con un aumento del 37% rispetto all’anno precedente grazie alla forte richiesta di connettività da parte degli altri operatori che si rivolgono a Fastweb per poter fornire collegamenti a banda ultralarga altamente performanti ai propri clienti.

