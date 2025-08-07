Fastweb+Vodafone, la sinergia funziona: semestre in linea con le attese

I risultati finanziari del primo semestre 2025 di Fastweb+Vodafone sono una conferma della strategia seguita con la fusione: “grazie alla combinazione degli asset e delle competenze complementari di Fastweb e di Vodafone Italia, la società è focalizzata sulla qualità, sulla differenziazione e su portafogli di offerta completi in tutti i segmenti”, ovvero residenziale, Enterprise e Wholesale, si legge nella notta dell’azienda. L’approccio punta al valore piuttosto che ai volumi “per stabilizzare gradualmente i ricavi da servizi telco e la marginalità complessiva nel medio termine”.