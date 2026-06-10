Il rinnovo delle frequenze mobili può diventare l’occasione per ridisegnare il futuro delle telecomunicazioni italiane. È questo il messaggio che Riccardo Saccone, segretario generale della Slc Cgil, affida a una nota con cui interviene nel dibattito aperto dalle recenti dichiarazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, sul Digital Networks Act e sulle prospettive del settore delle telecomunicazioni.
il dibattito
Frequenze Tlc, Saccone a Butti: “Siano una leva per investimenti e competenze”
Il segretario generale della Slc Cgil condivide l’impostazione del sottosegretario sull’utilizzo dello spettro radio come strumento di politica industriale. Al centro del confronto il rinnovo delle licenze in scadenza nel 2029, lo sviluppo del 5G standalone, la formazione dei lavoratori e la necessità di rilanciare la competitività del comparto
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