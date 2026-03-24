Iliad si conferma da 31 trimestri al primo posto per crescita netta di utenti mobile e primo per crescita nel mercato fisso della banda ultralarga. Il 2025 non ha visto rallentare la concorrenza e le dinamiche competitive aggressive nel mercato Tlc, ma anche in questo contesto l’operatore continua a mettere a segno performance positive: nell’esercizio chiuso il 31 dicembre gli utenti a cavallo di mobile e fisso hanno superato la soglia dei 13 milioni.
I CONTI
Iliad supera la barriera dei 13 milioni di utenti. Ricavi su del 9%
Nel corso del 2025 l’operatore si è confermato per il 31esimo trimestre consecutivo al primo posto per crescita netta di utenti mobile, con ottime performance anche nel mercato Ftth. Fatturato da 1,2 miliardi di euro ed Ebitdaal pari a 390 milioni, con un aumento del 26,8%
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