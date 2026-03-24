Iliad supera la barriera dei 13 milioni di utenti. Ricavi su del 9%

Iliad si conferma da 31 trimestri al primo posto per crescita netta di utenti mobile e primo per crescita nel mercato fisso della banda ultralarga. Il 2025 non ha visto rallentare la concorrenza e le dinamiche competitive aggressive nel mercato Tlc, ma anche in questo contesto l’operatore continua a mettere a segno performance positive: nell’esercizio chiuso il 31 dicembre gli utenti a cavallo di mobile e fisso hanno superato la soglia dei 13 milioni.