Infrastrutture 4.0, così torri e fibra si reinventano per reggere la nuova ondata di connettività

Le infrastrutture di telecomunicazione entrano in una fase decisiva. Torri e reti in fibra, per anni considerate asset stabili e prevedibili, affrontano un contesto in cui i tradizionali motori di crescita rallentano mentre la domanda di connettività accelera. La spinta arriva da applicazioni sempre più data-intensive e da architetture di calcolo che richiedono capacità distribuite. Un report McKinsey dedicato al comparto evidenzia un cambio di passo che impone agli operatori di ripensare il modo in cui creano valore.

La copertura mobile e fissa ha raggiunto livelli elevati nei mercati maturi, mentre i rollout procedono con maggiore selettività. Allo stesso tempo, l’espansione dei data center, soprattutto nelle città di seconda fascia, modifica le priorità degli investimenti e introduce nuove esigenze di capacità long-haul e metro. I player devono quindi riorientare le strategie, superando il modello immobiliare che ha guidato la crescita negli ultimi vent’anni.

Gli executive restano ottimisti. La quasi totalità dei manager delle torri prevede un miglioramento della redditività di lungo periodo. La sfida consiste nel trasformare infrastrutture nate come asset passivi in piattaforme in grado di supportare nuovi servizi e filiere. Il settore entra così in una fase in cui consolidamento, estensione dello scope e capacità di integrare tecnologie avanzate diventano elementi determinanti.

Le torri cercano una seconda crescita tra ottimizzazione e nuovi servizi

Il comparto delle torri ha beneficiato dell’adozione massiccia del mobile, della densificazione delle reti e dell’aumento della tenancy. Oggi questi driver perdono forza. L’espansione dei siti rallenta, i rinnovi dei contratti degli anchor tenant richiedono nuove formule di partnership e la crescita organica appare più limitata rispetto al passato.

Il baricentro si sposta sull’ottimizzazione. La capacità di aumentare la tenancy media, ridurre i costi operativi e integrare servizi innovativi diventa cruciale. Molti operatori puntano verso small cell, reti private e centri dati di prossimità, ambiti in cui la domanda cresce grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’interesse verso il calcolo distribuito spinge a immaginare le torri come nodi strategici per attività di inferenza e per applicazioni a bassa latenza.

La gestione dell’energia assume un ruolo centrale. I costi aumentano e l’efficienza energetica diventa un fattore di competitività. Questo orientamento favorisce modelli in cui gli operatori non si limitano a fornire ospitalità passiva ma sviluppano soluzioni integrate, capaci di attrarre nuovi tenant e di differenziare l’offerta.

La fibra tra saturazione delle coperture e ruolo nei nuovi ecosistemi digitali

La fibra rappresenta l’ossatura delle infrastrutture digitali. La copertura continua a crescere, anche se il ritmo rallenta. L’Europa ha raggiunto l’80%, l’area Asia-Pacifico il 70% e il Nord America il 60%. I player prevedono ancora un incremento globale di circa quindici punti percentuali nei prossimi cinque anni, con particolare attenzione alle aree con minore densità di popolazione e ai territori meno serviti.

La priorità riguarda il take-up. Molti operatori faticano a superare la soglia del 30%, considerata essenziale per garantire la sostenibilità economica. La duplicazione delle reti penalizza diverse aree metropolitane e la migrazione dal rame procede con lentezza. Perciò il focus si sposta sulla valorizzazione degli asset esistenti e sulla capacità di aumentare l’adozione grazie a offerte wholesale più avanzate e modelli commerciali più flessibili.

L’evoluzione dei data center modifica le logiche del settore. La necessità di alimentare nuove capacità di calcolo, spesso localizzate in città con minori vincoli sulla rete elettrica, richiede dorsali potenziate e infrastrutture metropolitane con maggiore resilienza. La fibra diventa così un asset strategico per supportare la crescita dell’AI e dei servizi cloud, ampliando il ruolo degli operatori nelle filiere digitali.

Ecosistemi sempre più complessi e stakeholder in trasformazione

Il perimetro delle infrastrutture si amplia. Nelle torri si affermano operatori indipendenti accanto alle società controllate dagli operatori mobili, con investitori specializzati che puntano a modelli industriali più evoluti. I regulator mantengono un ruolo decisivo nei processi di autorizzazione e nella gestione dello spettro, mentre aumentano i tenant non tradizionali, dalle pubbliche amministrazioni alle imprese verticali.

La fibra presenta una filiera ancora più articolata. Accanto ai player storici operano investitori, hyperscaler, utility e soggetti pubblici. La rete diventa una piattaforma che integra connettività, servizi cloud, edge computing e applicazioni aziendali. Gli operatori devono quindi ampliare competenze e capacità di integrazione, rafforzando le funzioni commerciali e di progettazione dei servizi attivi.

L’ascesa delle costellazioni satellitari in orbita bassa aggiunge un ulteriore elemento. Le reti Leo risultano complementari alle infrastrutture terrestri, soprattutto nelle aree remote. Le stime indicano una potenziale copertura di circa il 20% dei segmenti più difficili da servire. Il modello che emerge è ibrido, con i satelliti che integrano, senza sostituire, la fibra.

Valutazioni in calo e strategie di investimento più selettive

La maturità del settore si riflette nei multipli. Nel segmento torri si passa da circa ventidue volte l’Ebitda nel 2022 a diciassette volte nel 2025. La contrazione segnala la fine di una fase espansiva e un maggiore orientamento verso efficienza e nuovi servizi. Il mercato premia i modelli in grado di generare valore aggiunto attraverso ottimizzazione e diversificazione.

Nella fibra il calo è più contenuto, con multipli che scendono da venti a diciannove volte nello stesso periodo. Le transazioni diminuiscono del 20% l’anno e gli operatori preferiscono mantenere gli asset in portafoglio, in attesa di condizioni più favorevoli. Le strategie di capitale si concentrano su consolidamenti selettivi, interventi mirati e investimenti legati alle esigenze dell’Ai.

Il nuovo scenario richiede decisioni più ponderate. Gli operatori devono bilanciare la stabilità attesa dagli investitori con la necessità di innovare. Il successo dipenderà dalla capacità di gestire questa transizione senza aumentare i rischi operativi.

Le leve per creare valore nella nuova fase del settore

La trasformazione delle infrastrutture poggia su sei direttrici. Il consolidamento rimane centrale per ridurre duplicazioni e aumentare l’efficienza. I rollout diventano più selettivi e orientati a configurazioni ad alta intensità tecnologica. L’estensione dello scope consente agli operatori di ampliare i servizi verso segmenti come connettività enterprise, interconnessione cloud, energy management e manutenzione avanzata.

Accanto a ciò emerge la necessità di crescere in settori contigui, dalle small cell alle reti private fino agli edge data center. Aumentare tenancy e take-up resta un obiettivo prioritario. Anche la capacità di usare tecnologie analitiche e sistemi di ottimizzazione energetica assume un ruolo determinante.

La transizione richiede un approccio integrato. Gli operatori devono migliorare i processi, sviluppare servizi più complessi e costruire piattaforme in grado di sostenere nuovi modelli di business.

Cosa monitorare nei prossimi mesi

Il settore delle infrastrutture vivrà una fase di cambiamento rapido. La velocità con cui si concretizzeranno le operazioni di consolidamento, l’evoluzione dei modelli energetici e i progressi sulla migrazione al full fiber determineranno la nuova geografia della connettività. L’espansione dell’Ai continuerà a esercitare una pressione crescente sulle reti, richiedendo capacità aggiuntive e architetture più distribuite.

La sfida principale riguarda la capacità di passare da asset immobiliari a piattaforme integrate. Gli operatori che riusciranno a compiere questo salto potranno intercettare una nuova fase di crescita e ridefinire il ruolo dell’infrastruttura nei sistemi digitali globali.