Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

l’iniziativa

Intesa Asstel-sindacati-Federmanager per rilanciare le Tlc. Labriola: “Rafforzare la visione industriale”

Home Telco
Indirizzo copiato

L’Avviso Comune chiede regole stabili, più investimenti nelle infrastrutture, sostegno sui costi energetici e valorizzazione delle competenze lungo tutta la catena del valore. Ecco il documento

Pubblicato il 9 mar 2026
politica industrialiale tlc Italia

Il comparto delle Tlc prova a fare massa critica e a parlare con una voce sola. Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Federmanager hanno sottoscritto un Avviso Comune che punta a mettere nero su bianco le priorità considerate indispensabili per la tenuta economica, industriale e occupazionale della filiera. L’obiettivo è aprire un confronto strutturato con le istituzioni nazionali ed europee, partendo da una piattaforma condivisa su regolazione, investimenti, lavoro e formazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

M
F. Me

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Screenshot 2026-02-16 alle 12.29.56

  • l'analisi

    Open Ran: il salto “oltre il 5G” passa da architetture aperte, spettro e test sul campo

    16 Feb 2026

    Condividi
  • Europa – Commissione Ue – Unione europea – Bruxelles

  • il progetto

    Cavi sottomarini, l'Ue vara il toolbox di sicurezza: stanziati 347 milioni

    05 Feb 2026

    Condividi
  • europatlc

  • strategia digitale

    Comunicazioni intra-Ue, le telco potranno unificare i prezzi di chiamate e sms

    18 Dic 2025

    Condividi
  • Telco Tavola 3

  • telco per l'italia

    Fibra, edge e piattaforme aperte: così si ridisegna la filiera

    03 Dic 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x