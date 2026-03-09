Intesa Asstel-sindacati-Federmanager per rilanciare le Tlc. Labriola: “Rafforzare la visione industriale”

Il comparto delle Tlc prova a fare massa critica e a parlare con una voce sola. Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Federmanager hanno sottoscritto un Avviso Comune che punta a mettere nero su bianco le priorità considerate indispensabili per la tenuta economica, industriale e occupazionale della filiera. L’obiettivo è aprire un confronto strutturato con le istituzioni nazionali ed europee, partendo da una piattaforma condivisa su regolazione, investimenti, lavoro e formazione.