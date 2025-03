Location intelligence, per le telco leva strategica di business

Le telco sono state tra le prime aziende ad adottare la location intelligence: l’analisi dei dati spaziali aiuta gli operatori delle telecomunicazioni grazie alle informazioni sulla posizione geografica che descrivono il contesto e arricchiscono i dataset aziendali. Questi dati rendono più efficace la pianificazione sulle reti e permettono di ottenere livelli più elevati di soddisfazione del cliente, ma occorre lavorare sull’accuratezza e integrità delle informazioni raccolte e sulla data governance, come si legge in un blog post di Precisely, fornitore di soluzioni per la data integrity.

La governance, infatti, permette di avere dati pronti per il business, fondamentali quanto mai per le telco in un contesto di accesa competizione. Ciò significa avere dati affidabili che aiutano a raggiungere gli obiettivi strategici e tattici dell’organizzazione, a produrre risultati positivi nella pianificazione e ottimizzazione della rete, a migliorare le esperienze dei clienti, a raggiungere nuovi abbonati e a centrare gli obiettivi di sostenibilità aziendale.

Location intelligence, tecnologia chiave per le telco

Il contesto location-based è fondamentale per le telco: per gli operatori è importante sapere dove vivono, lavorano e passano il tempo i loro clienti, capire in che modo le loro infrastrutture di rete soddisfano le esigenze di copertura del loro pubblico e in che modo la presenza di concorrenti influisce sulle dinamiche di mercato.

Ci sono diversi esempi di come la location intelligence aiuta le telco. Nella fase di pianificazione delle nuove reti 5G, gli operatori utilizzano l’analisi spaziale per determinare il posizionamento ottimale delle stazioni base 5G e decidere come allocare al meglio le risorse di rete.

La location intelligence sostiene anche gli obiettivi Esg, guidando le scelte sulle iniziative locali.

Anche la customer experience migliora: diverse aziende delle tlc usano l’analisi spaziale per aggiungere un ricco contesto alla visione a trecentosessanta gradi del cliente al fine di comprenderne le preferenze, i comportamenti e le esigenze e ritagliare, di conseguenza, servizi “su misura”.

Data governance sempre più cruciale

Per sbloccare il potenziale dei dati spaziali occorre che tali dati siano di qualità, integri e accessibili da tutti all’interno dell’organizzazione. Il primo compito delle telco è spezzare i silos interni che impediscono ai dati di circolare nell’intera organizzazione e di diventare intelligenza condivisa. I dati a silos si legano a una inadeguata data governance, che impedisce la visibilità e la trasparenza: è qui che occorre agire.

Una governance dei dati efficace assicura che ogni set di dati abbia un chiaro owner e che l’organizzazione abbia meccanismi in atto per misurare e valutare elementi come la qualità dei dati. La data governance fornisce anche un quadro chiaro dei dati esistenti all’interno dell’organizzazione, dove si trovano, che cosa significano, chi vi ha accesso e come vengono utilizzati.

Un framework di governance dei dati veramente efficace, inoltre, è in grado di adattarsi ed espandersi man mano che aumentano il volume e la velocità delle informazioni che fluiscono attraverso l’azienda.

Come vincere le sfide dei dati spaziali

La maggior parte dei dati delle telco ha una componente relativa alla posizione geografica e molte domande possono trovare risposta solo se c’è una solida base di governance dei dati. Per esempio, grazie alla governance le telco possono garantire che i dati spaziali che utilizzano sono pienamente conformi alle normative sulla privacy e alle policy interne o rendersi conto se il marketing ha accesso a dati affidabili sulla posizione che approfondiscono la loro comprensione degli abbonati e dei potenziali clienti.

La data governance assicura anche che tali dati siano disponibili per gli utenti aziendali in un un formato utilizzabile.

Non è facile lavorare con i dati sulla location, perché tendono ad essere estremamente grandi e altamente complessi. I dataset possono comprendere centinaia di tipi di dati e le informazioni possono includere di tutto, dai limiti di velocità sulle strade vicine all’altezza e al profilo degli edifici, ai confini di varie giurisdizioni legali. Inoltre, i dati spaziali sono spesso soggetti a requisiti normativi aggiuntivi.

L’integrità dei dati e la governance dei dati spaziali sono, nuovamente, la risposta a queste sfide: possono abbattere i silos di dati e aiutare le organizzazioni a rendere più affidabili le decisioni in tutta l’organizzazione.