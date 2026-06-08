Sfr diventa il banco di prova del consolidamento europeo delle telecomunicazioni. Free-Iliad, Orange e Bouygues Telecom hanno firmato con Altice France un Memorandum of understanding per acquisire l’operatore francese. Il valore d’impresa indicato è pari a 20,35 miliardi di euro, con possibili aggiustamenti legati alla performance finanziaria, agli impegni regolatori e alle condizioni di closing.

La portata dell’operazione va oltre la cessione di un asset. In gioco ci sono scala industriale, capacità di investimento, frequenze, fibra, cloud, cybersecurity e sovranità digitale. C’è anche un delicato equilibrio competitivo, che le autorità dovranno valutare prima dell’eventuale via libera.

Il closing potrebbe avvenire nella seconda metà del 2027, dopo l’approvazione delle authority competenti. La firma dei documenti definitivi è invece attesa nella seconda metà del 2026. Fino ad allora, le parti continueranno a operare in modo indipendente.

Sfr è il secondo operatore tlc francese. Serve oltre 25 milioni di clienti tra retail, imprese, enti locali e operatori. Nel 2024 ha registrato ricavi per 10 miliardi di euro. Dispone inoltre di oltre 40 milioni di connessioni in fibra, copre il 99,9% della popolazione con il 4G e l’86% con il 5G.

Una partita industriale, non solo finanziaria

Il consorzio presenta l’acquisizione di Sfr come una mossa necessaria per rafforzare la capacità di investimento del settore. È il punto centrale dell’intera operazione. Le reti mobili, la fibra, i data center, il cloud, la cybersecurity e l’AI richiedono capitali crescenti. Allo stesso tempo, il mercato delle tlc resta esposto alla pressione sui margini.

In questo contesto, la scala non è solo una leva commerciale. Diventa una condizione per sostenere cicli di investimento lunghi e costosi. Gli operatori europei chiedono da tempo un quadro più favorevole al consolidamento. La frammentazione, sostengono, limita la competitività rispetto ad altri mercati globali.

Il dossier Sfr si inserisce esattamente in questa traiettoria. Il consorzio afferma che l’operazione permetterebbe di costruire infrastrutture più resilienti, sovrane e performanti. L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’ecosistema digitale francese, senza indebolire la concorrenza.

Secondo i dati forniti, il perimetro oggetto dell’operazione valeva nel 2025 8 miliardi di euro di ricavi e 2,6 miliardi di Ebitdaal. Le sinergie attese vengono indicate come rilevanti. La questione decisiva sarà verificare come queste efficienze verranno trasformate in investimenti, qualità del servizio e innovazione.

Come saranno divisi clienti, reti e asset

L’operazione è strutturata come acquisizione di Sfr Sa da parte dei tre membri del consorzio. Dopo il via libera regolatorio, le attività saranno ripartite tra Bouygues Telecom, Free-Iliad e Orange secondo perimetri distinti.

Bouygues Telecom otterrebbe l’attività business di Sfr, una parte della base clienti consumer e il marchio Prixtel. Entrerebbero nel perimetro anche la rete mobile Crozon nelle aree meno dense, infrastrutture fisse dedicate al B2b e una quota della rete orizzontale Ftth in aree molto dense.

Free-Iliad acquisirebbe l’intera base clienti Red by Sfr, pari a 6 milioni di utenti. A questi si aggiungerebbero 1,6 milioni di clienti retail Sfr e 0,4 milioni di piccoli clienti business serviti con marchio Sfr. Per il gruppo, l’impatto dimensionale sarebbe immediato.

Orange riceverebbe una parte delle attività consumer di Sfr e gli operatori virtuali Régio, Syma e Coriolis. Il perimetro indicato comprende complessivamente 4,9 milioni di clienti. Le frequenze verrebbero invece distribuite fra i tre operatori.

Non tutti gli asset sarebbero trasferiti subito. Reti fisse e mobili, esclusa Crozon, una parte della rete di negozi e i sistemi IT resterebbero in SFR Sa per almeno 30 mesi. In questa fase transitoria, la società sarebbe detenuta in parti uguali dai tre membri del consorzio.

Free-Iliad accelera sulla Francia e sull’Europa

Per Free-Iliad, l’acquisizione di una parte di Sfr rappresenta un salto strategico. Il gruppo otterrebbe oltre 8 milioni di nuovi clienti e 50 Mhz aggiuntivi di spettro. In Francia arriverebbe così a quasi 31 milioni di abbonati. Il gruppo rivendica il ruolo di challenger storico del mercato francese attraverso il marchio Free. La sua posizione resta centrata su innovazione, semplicità e prezzi accessibili. L’operazione, secondo Iliad, non cancellerebbe questa identità. Al contrario, darebbe più risorse per sostenerla.

Thomas Reynaud, amministratore delegato del gruppo Iliad, ha definito l’operazione una buona notizia per Free e per l’intero mercato francese. Secondo il manager, il settore deve investire sempre di più in reti, cybersecurity, cloud e AI. La sovranità digitale, ha sottolineato, non può essere solo dichiarata: deve essere finanziata.

Il messaggio è chiaramente industriale. Free-Iliad punta a rafforzarsi come operatore nazionale e, insieme, come piattaforma europea. Il gruppo sostiene che l’operazione lo renderebbe il terzo maggiore operatore tlc dell’Unione europea per numero di clienti mobili e broadband. La spinta si collega agli investimenti già annunciati. Iliad richiama un piano da 4 miliardi di euro per data center di nuova generazione e servizi di cloud sovrano. Il gruppo partecipa inoltre al consorzio Aion, candidato a ospitare in Francia una Gigafactory europea per l’AI.

Concorrenza e antitrust al centro del dossier

La sfida regolatoria sarà uno dei passaggi più delicati. Il consorzio sostiene che il mercato resterà altamente competitivo. Tuttavia, la redistribuzione di clienti, frequenze e infrastrutture richiederà un esame approfondito. La Francia passerebbe da un assetto con Sfr come operatore autonomo a una configurazione in cui i suoi asset verrebbero assorbiti dai tre principali player. Questo modifica pesi relativi, capacità industriali e incentivi competitivi. È su questo punto che le authority concentreranno l’analisi.

Il Memorandum prevede anche clausole di uscita e aggiustamenti di prezzo. Il valore potrà variare in base alla performance di Sfr fino al closing e al rispetto degli impegni assunti dal venditore. Sono previste break-up fee comprese tra 0,1 e 2 miliardi di euro, secondo cause, tempi e responsabilità dell’eventuale interruzione.

La ripartizione del prezzo resta quella indicata nell’offerta del 17 aprile 2026. Bouygues Telecom coprirebbe circa il 42%, Free-Iliad il 31% e Orange il 27%. Le percentuali potranno variare fino al closing, in funzione dell’evoluzione delle basi clienti. Sul piano economico, le quote del perimetro acquisito sarebbero diverse. Bouygues Telecom peserebbe per il 52% dei ricavi e il 42% dell’Ebitdaal. Free-Iliad arriverebbe al 27% dei ricavi e al 33% dell’Ebitdaal. Orange si collocherebbe al 21% dei ricavi e al 24% dell’Ebitdaal.

Il nodo occupazione nella transizione

Il dossier sociale è parte integrante dell’operazione. Il consorzio afferma che garantirà l’occupazione dei dipendenti inclusi nel perimetro acquisito fino all’inizio del 2029. La tutela potrà avvenire tramite mantenimento della posizione attuale o proposta di una nuova opportunità lavorativa. La scelta risponde alla complessità della transizione. Le competenze delle persone di Sfr saranno decisive per assicurare continuità del servizio. Reti, sistemi, clienti e territori non possono essere integrati senza il contributo di chi li conosce.

I tre operatori hanno dichiarato l’impegno ad avviare un dialogo costruttivo con le rappresentanze dei lavoratori. La fase di consultazione si apre ora e sarà uno snodo importante prima dei passaggi legali e regolatori successivi. La tenuta sociale non riguarda solo la reputazione dell’operazione. Incide direttamente sulla sua esecuzione. Una migrazione mal gestita potrebbe generare disservizi, ritardi, complessità operative e perdita di fiducia da parte dei clienti.

Una decisione che peserà sul futuro delle tlc

Il Memorandum non garantisce il completamento dell’operazione. Le parti precisano che non vi è certezza sull’esito finale. Serviranno consultazioni, documenti definitivi, approvazioni regolatorie e clearance antitrust. Fino a quel momento, clienti e imprese non vedranno cambiamenti operativi immediati. Le migrazioni partirebbero solo dopo il closing. La fase transitoria, prevista per almeno 30 mesi, servirà a garantire continuità e gestione ordinata degli asset non trasferiti subito.

Se autorizzata, l’acquisizione di Sfr ridisegnerà il mercato francese delle tlc. Bouygues Telecom rafforzerebbe il presidio business e alcune infrastrutture strategiche. Free-Iliad accelererebbe la crescita in Francia e il posizionamento europeo. Orange consoliderebbe una parte selezionata del perimetro consumer.

Il vero nodo sarà il medio periodo. Il successo non dipenderà solo dalla dimensione finanziaria dell’operazione. Dipenderà dalla capacità di trasformare scala e sinergie in reti migliori, servizi più affidabili e investimenti sostenibili.

Il commento di Intermonte

Per gli analisti di Intermonte l’accordo segna un punto di non ritorno prima del signing atteso nel 2H26. “Se, nel frattempo, le nuove regole UE, in fase di consultazione, porteranno ad un effettivo allentamento dei vincoli antitrust su operazioni M&A -spiegano – ci aspettiamo un’accelerazione del consolidamento nei mercati TLC europei, a partire dalla Francia e poi Italia (Wind3/Iliad), Spagna (Telefonica/Zegona) e Germania (Telefonica/1&1). Un’eventuale approvazione in Francia del passaggio da 4 a 3 operatori senza rimedi strutturali (cessioni di spettro/clienti/asset), ma con soli rimedi comportamentali (accesso wholesale e accordi MVNO), costituirebbe infatti un precedente rilevante per altri mercati”.

“In Italia, vediamo un forte incentivo per Iliad a perseguire un consolidamento con Wind3 – sottolineano – da un lato, il significativo esborso (€6.3bn) per rilevare parte degli asset di SFR aumenterebbe la pressione a migliorare la generazione di cassa anche in Italia; dall’altro, la futura integrazione tra Poste Italiane e TIM darà vita a un player a controllo pubblico con forte capillarità distributiva (circa 13k uffici postali + 4k negozi TIM) e questo potrebbe spingere gli operatori più piccoli a cercare di guadagnare scala per restare competitivi. Nel nostro target price su TIM di €0.75 non incorporiamo i benefici indiretti da una “market repair” legata alla riduzione del numero di operatori, che stimiamo possa valere circa €0.18/azione TIM (corrispondente ad un upside di c.

€8.3/azione Poste Italiane in caso di pieno successo dell’OPS), assumendo un re-rating di TIM Consumer a un multiplo M&A di 7.5x EV/EBITDA 2026 (vs 4.4x attualmente nella nostra SOP). Su base blended, un aumento di +€1 di ARPU dovrebbe tradursi in circa Eu160mn di upside sull’EFCF di TIM (circa +15% sull’EFCF 2027)”.