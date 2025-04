Mercato mobile: continua la crescita, dal 5G la spinta decisiva

Il mercato mobile globale sta attraversando un periodo di notevole crescita e trasformazione, con un incremento significativo nelle sottoscrizioni a livello mondiale. Secondo l’analisi di TeleGeography, a fine 2024 il numero totale di sottoscrizioni mobili ha raggiunto 8,8 miliardi, segnando un incremento rispetto agli 8,7 miliardi dell’anno precedente e agli 8,5 miliardi registrati a fine 2022. Questo trend positivo è destinato a continuare nel lungo periodo, con previsioni che suggeriscono un ulteriore aumento, arrivando a 9,7 miliardi di sottoscrizioni entro il 2030.

L’espansione continua del mercato mobile globale è alimentata principalmente dall’adozione di tecnologie come il 5G, che stanno trasformando la connettività e aprendo nuove opportunità per i consumatori e gli operatori. Questi sviluppi sono particolarmente visibili nelle regioni ad alta penetrazione, come Europa e Stati Uniti, dove i tassi di abbonamento superano rispettivamente il 140% e il 124%. Tuttavia, anche in altre aree, come Asia, America Latina e Medio Oriente, si sta assistendo a una crescita stabile, con tassi di penetrazione che si mantengono vicino alla media globale del 109%.

Crescita del mercato mobile globale: trend e previsioni

Le previsioni suggeriscono che, nonostante la saturazione del mercato in alcune regioni, l’adozione del 5G stimolerà una nuova fase di crescita. L’introduzione di questa tecnologia, che offre velocità superiori, connessioni più stabili e nuove opportunità applicative in ambito industriale e commerciale, è destinata a ridisegnare il panorama delle telecomunicazioni nei prossimi anni.

La Cina e l’India, che insieme rappresentano oltre un terzo delle sottoscrizioni mobili globali, continuano a giocare un ruolo fondamentale nel mercato. Alla fine del 2024, la Cina ha registrato un totale di 1,8 miliardi di sottoscrizioni, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. D’altra parte, l’India ha visto una leggera flessione, perdendo circa 8 milioni di abbonamenti, principalmente a causa dei difficili risultati finanziari di Vodafone Idea, che ha visto calare il proprio numero di utenti da 223 milioni a 207 milioni.

In India, il mercato continua a essere dominato da Reliance Jio Infocomm, che nel 2016 ha rivoluzionato il settore con una guerra dei prezzi che ha abbattuto il costo delle tariffe. A fine 2024, Jio detiene il 40% del mercato mobile indiano, con 465 milioni di abbonamenti, mentre il principale concorrente, Bharti Airtel, ha una quota del 34% e 385 milioni di sottoscrizioni.

Sottoscrizioni mobili globali in crescita

Nel mercato statunitense, il 2024 ha visto una continua crescita del numero di abbonamenti, con una crescita del 5% che ha portato il totale a 472 milioni. T-Mobile, il principale operatore del paese, sta cercando di rafforzare la propria posizione, avendo acquisito a maggio 2024 una parte significativa delle operazioni di UScellular, in un accordo del valore di 4,4 miliardi di dollari. Questo acquisito include sia le sottoscrizioni mobili di UScellular che le sue risorse di spettro, un passo strategico per consolidare ulteriormente la leadership di T-Mobile negli Stati Uniti.

Anche in Europa, il mercato mobile continua a crescere, ma con tassi più lenti rispetto ad altre regioni. Il continente ha visto una penetrazione del mercato mobile di circa 140% a fine 2024, con una crescita annuale complessiva di appena l’1%. Nonostante la stabilizzazione in alcune aree, la continua espansione delle reti 5G offre nuove opportunità per gli operatori, soprattutto nel contesto delle smart city e nelle applicazioni industriali che richiedono alte capacità di trasmissione dati.

Il ruolo del 5G nell’espansione del mercato

L’adozione del 5G sta accelerando, e nel 2024 ha superato i 2,3 miliardi di sottoscrizioni, con un incremento di 600 milioni rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il 4G rimane ancora la tecnologia predominante a livello globale, con oltre 5 miliardi di abbonamenti. Sebbene 4G continui a dominare in termini di volume, la rapida diffusione del 5G suggerisce che quest’ultima diventerà la tecnologia di riferimento nei prossimi anni, con un’integrazione sempre maggiore nelle reti mobili e nei servizi di connettività ad alte prestazioni.

Al contempo, 2G e 3G sono in fase di declino. Sebbene il 3G stia scomparendo a un ritmo più veloce, con solo 704 milioni di sottoscrizioni a fine 2024, il 2G si sta ancora dimostrando resiliente, soprattutto nelle aree rurali e nei settori M2M (machine-to-machine), dove la voce e la connettività basilare continuano ad avere un ruolo chiave.

Prospettive future e sfide del settore mobile

Il mercato mobile globale si trova quindi a un punto di svolta. Mentre la crescita complessiva delle sottoscrizioni continua, le dinamiche del mercato sono in fase di trasformazione, alimentate dall’espansione del 5G e dall’adozione di nuove tecnologie. Gli operatori stanno cercando di adattarsi a questa evoluzione, con acquisizioni strategiche e investimenti nelle infrastrutture di rete. Le sfide in termini di regolamentazione, concorrenza e innovazione saranno cruciali per determinare come i grandi attori del settore si posizioneranno nei prossimi anni.