Le network Api continuano a essere indicate come una delle leve più promettenti per creare nuovo valore oltre la connettività. Tuttavia, tra dichiarazioni strategiche e risultati concreti, il divario resta ampio. È questo il punto di partenza dell’ultimo executive briefing di Stl Partners, che fotografa un settore ancora bloccato in una fase di transizione, dove il potenziale è chiaro ma la capacità di trasformarlo in un network Api business scalabile rimane limitata.
il report
Network Api: costruire un vero business è diventato un test di leadership per le telco
Dalla difficoltà di trasformare l’interesse strategico in investimenti concreti alla necessità di nuovi modelli operativi condivisi, il mercato entra in una fase decisiva. Il punto di Stl Partners
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