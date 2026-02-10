O2 Telefonica alla guida del consorzio Spine, obiettivo AI sovrana nelle reti mobili

SOVRANITà digitale

L’obiettivo è risolvere le sfide chiave all’intersezione tra comunicazioni mobili, intelligenza artificiale e sovranità digitale, rafforzando le reti e sviluppando applicazioni AI europee. La telco tedesca e i partner dell’iniziativa (tra cui Nokia, Capgemini, Sopra Steria, LTIMindtree, istituti di ricerca tedeschi e startup) chiederanno 43 milioni di euro di finanziamenti Ue tramite l’Ipcei AI. Rao (O2 Telefonica): “Il futuro dell’intelligenza artificiale si decide sulla rete”