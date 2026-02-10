Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

O2 Telefonica alla guida del consorzio Spine, obiettivo AI sovrana nelle reti mobili

L’obiettivo è risolvere le sfide chiave all’intersezione tra comunicazioni mobili, intelligenza artificiale e sovranità digitale, rafforzando le reti e sviluppando applicazioni AI europee. La telco tedesca e i partner dell’iniziativa (tra cui Nokia, Capgemini, Sopra Steria, LTIMindtree, istituti di ricerca tedeschi e startup) chiederanno 43 milioni di euro di finanziamenti Ue tramite l’Ipcei AI. Rao (O2 Telefonica): “Il futuro dell’intelligenza artificiale si decide sulla rete”

Pubblicato il 10 feb 2026
Le iniziative per costruire una sovranità digitale europea nell’AI cominciano ad assumere forza e slancio: la telco tedesca O2 Telefónica ha annunciato di essersi messa a capo di un consorzio chiamato Spine (Sovereign Platform for Intelligent Network Evolution) per sviluppare applicazioni nazionali di intelligenza artificiale per le reti mobili. Il consorzio ha un budget previsto di 43 milioni di euro e chiederà un supporto finanziario alla Commissione europea: O2 Telefónica sta preparando una proposta utilizzando lo strumento Ipcei AI coordinato dalla Commissione europea nell’ambito del suo Piano d’azione per l’intelligenza artificiale.

L
Patrizia Licata
giornalista

