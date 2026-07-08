Le radiocomunicazioni marittime rappresentano una delle infrastrutture meno visibili ma più strategiche del commercio mondiale. Oltre l’80% degli scambi internazionali di merci viaggia via mare e ogni nave dipende da una rete globale di frequenze radio e collegamenti satellitari che garantisce navigazione, coordinamento e soccorso anche a migliaia di chilometri dalla costa.

In un contesto segnato dall’aumento del traffico navale, da fenomeni meteorologici sempre più estremi e dalla crescente digitalizzazione delle flotte, la disponibilità di comunicazioni affidabili diventa un elemento essenziale della sicurezza marittima. Non si tratta soltanto di mantenere i contatti con la terraferma, ma di assicurare che ogni nave possa trasmettere la propria posizione, ricevere informazioni aggiornate e lanciare rapidamente un allarme in caso di emergenza.

In occasione del Day of the Seafarer 2026, il direttore del Bureau Radiocomunicazioni dell’Itu, Mario Maniewicz, richiama l’attenzione proprio su questo aspetto: dietro il funzionamento del commercio globale esiste un’infrastruttura regolatoria e tecnologica che rende possibili comunicazioni affidabili in qualsiasi oceano.

Come ricorda Maniewicz, “chi trasporta il commercio mondiale porta anche i rischi”, sottolineando come i marittimi operino quotidianamente in uno degli ambienti professionali più complessi e pericolosi.

Lo spettro radio come infrastruttura critica globale

Quando si parla di infrastrutture digitali si pensa quasi sempre a fibra ottica, data center e reti mobili. Esiste però un’altra risorsa fondamentale: lo spettro radio, che costituisce il presupposto tecnico di tutte le comunicazioni marittime.

L’Itu-R, il settore dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni dedicato alle radiocomunicazioni, gestisce a livello mondiale l’assegnazione delle frequenze radio e delle orbite satellitari utilizzate dai servizi marittimi.

Attraverso il Regolamento delle Radiocomunicazioni, l’organizzazione assegna e protegge le bande di frequenza dedicate alla navigazione e ai servizi di emergenza, evitando interferenze che potrebbero compromettere sistemi di soccorso o strumenti di navigazione.

Il tema assume un’importanza crescente perché il numero di servizi wireless continua ad aumentare. Dalle reti mobili ai sistemi satellitari di nuova generazione, fino alle comunicazioni aeronautiche e ai servizi scientifici, la domanda di spettro cresce costantemente. La governance internazionale diventa quindi indispensabile per garantire che le comunicazioni critiche mantengano sempre la massima affidabilità.

Regole comuni per le radiocomunicazioni marittime globali

Una nave può attraversare decine di acque territoriali durante un singolo viaggio. Per questo motivo le comunicazioni marittime non possono dipendere da norme nazionali differenti.

Quasi un quarto degli articoli del Regolamento delle Radiocomunicazioni riguarda direttamente i servizi marittimi. Le disposizioni definiscono frequenze protette per le comunicazioni di sicurezza e assicurano che imbarcazioni e centri di soccorso possano dialogare indipendentemente dalla bandiera della nave o dalla posizione geografica.

L’obiettivo consiste nel creare un linguaggio tecnologico comune che renda interoperabili sistemi costruiti da produttori diversi e utilizzati da operatori appartenenti a Paesi differenti.

In assenza di questo quadro regolatorio globale, ogni attraversamento di confini marittimi comporterebbe il rischio di incompatibilità tecniche, ritardi nelle comunicazioni o addirittura perdita dei collegamenti durante situazioni di emergenza.

Il Gmdss resta il pilastro del soccorso internazionale

Il principale strumento operativo della sicurezza marittima continua a essere il Global Maritime Distress and Safety System (Gmdss), sviluppato attraverso la collaborazione tra Itu e International Maritime Organization (Imo).

Il sistema integra reti terrestri e comunicazioni satellitari per consentire alle navi in difficoltà di inviare immediatamente richieste di soccorso ai centri di coordinamento e alle altre imbarcazioni presenti nell’area.

L’obiettivo non è soltanto trasmettere un allarme, ma anche fornire informazioni sulla posizione della nave e facilitare il coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio.

Come evidenzia Maniewicz, “per i marittimi che affrontano emergenze in mare, il Gmdss può fare la differenza tra il salvataggio e la tragedia”.

Negli ultimi decenni questo sistema di radiocomunicazioni marittime ha contribuito a standardizzare le procedure di emergenza a livello mondiale, riducendo i tempi di risposta e migliorando l’efficacia delle operazioni di soccorso.

L’aggiornamento delle regole segue l’evoluzione tecnologica

La sicurezza marittima non può però basarsi su tecnologie statiche. L’evoluzione delle reti satellitari, della navigazione digitale e dei sistemi automatici richiede un aggiornamento continuo delle norme internazionali sulle radiocomunicazioni marittime.

In questa direzione si collocano le decisioni adottate durante la World Radiocommunication Conference 2023 (Wrc-23), che hanno avviato un’importante revisione del Gmdss.

Le modifiche consentono l’integrazione di nuove tecnologie digitali, l’introduzione di servizi evoluti per i dati di navigazione e l’impiego di strumenti più avanzati per la ricerca e il soccorso.

Tra le novità rientra il rafforzamento dell’utilizzo dell’Automatic Identification System (Ais) per la localizzazione delle imbarcazioni durante le operazioni di emergenza. Il sistema permette di identificare rapidamente le navi presenti nell’area e migliora il coordinamento degli interventi.

Le nuove regole riconoscono inoltre l’impiego del BeiDou Satellite Messaging Service System, subordinandolo al completamento delle procedure di coordinamento internazionale e all’eliminazione di possibili interferenze con le reti già operative.

La prossima sfida riguarda la copertura globale

Il processo di aggiornamento non si fermerà con le decisioni della Wrc-23. Una parte rilevante del lavoro si sposterà verso la World Radiocommunication Conference 2027 (Wrc-27), che dovrà affrontare nuovi temi legati allo spettro radio e ai sistemi satellitari.

L’obiettivo consiste nel migliorare ulteriormente la copertura globale delle radiocomunicazioni marittime, garantendo connessioni affidabili anche nelle aree oceaniche più remote e aumentando la resilienza delle infrastrutture radio.

La trasformazione tecnologica del settore navale procede infatti insieme alla digitalizzazione delle flotte. Sistemi di navigazione sempre più sofisticati, piattaforme di monitoraggio remoto, automazione di bordo e servizi satellitari a banda larga richiedono una gestione dello spettro sempre più efficiente.

Non si tratta soltanto di aumentare la capacità disponibile, ma di preservare la qualità delle comunicazioni destinate alla sicurezza, evitando interferenze in un ecosistema radio sempre più affollato.

Sicurezza, interoperabilità e governance internazionale

Le radiocomunicazioni marittime mostrano come la governance dello spettro rappresenti un elemento centrale della trasformazione digitale. Senza frequenze protette, standard condivisi e coordinamento internazionale, nessuna innovazione tecnologica potrebbe garantire livelli adeguati di affidabilità nelle situazioni critiche.

Il valore dell’attività svolta dall’Itu va quindi oltre la semplice regolazione tecnica. L’armonizzazione delle frequenze, la definizione di standard comuni e il coordinamento con le organizzazioni internazionali contribuiscono direttamente alla sicurezza delle persone, alla continuità delle catene logistiche e alla resilienza del commercio globale.

Nel ricordare il ruolo dei marittimi durante il Day of the Seafarer 2026, Maniewicz evidenzia anche quello dell’infrastruttura invisibile che sostiene ogni traversata. “Attraverso la cooperazione internazionale, gli standard tecnici e la gestione dello spettro, l’Itu contribuisce a rendere le radiocomunicazioni marittime affidabili, interoperabili e prive di interferenze, favorendo una navigazione più sicura, soccorsi più rapidi e maggiore fiducia per chi lavora lontano dalla costa.”

In un’economia sempre più dipendente dai flussi globali, la sicurezza del mare passa quindi anche dalla qualità delle comunicazioni. E, prima ancora, dalla capacità delle istituzioni internazionali di preservare una risorsa limitata come lo spettro radio, rendendola disponibile proprio quando può salvare una vita.