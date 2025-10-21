Rete unica, il Mef non molla: avanti tutta nonostante gli ostacoli

È ancora tensione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) e il fondo americano Kkr sul dossier della rete unica, ma il governo cerca, per il momento, di evitare lo strappo. Come risulta a CorCom, il Mef vuole andare avanti sulla fusione tra FiberCop (partecipata da Kkr, Tim, Fastweb e, per il 16%, dal Tesoro) e Open Fiber e tenta la via del dialogo con Kkr.