SpaceX ha presentato alla Fcc una richiesta per lanciare fino a 15mila satelliti Starlink di seconda generazione, con l’obiettivo di offrire servizi Direct-to-Cell su scala globale. Il fulcro della strategia è l’acquisizione dello spettro a 2 GHz da EchoStar, un asset che potrebbe ridefinire il futuro delle reti satellitari mobili.
innovazione
Reti satellitari, SpaceX rilancia con la banda 2 GHz per il Direct-to-Cell
Fino a 15mila nuovi satelliti Starlink per voce, dati e broadband mobile: la strategia si gioca sullo spettro acquisito da EchoStar. Obiettivo: connettività globale e resiliente
Who's Who
Aziende
Argomenti
Canali