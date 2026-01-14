Sirti Digital Solutions e Vodafone Qatar si alleano: più forza sul mercato locale

Sirti Digital Solutions, tech company del gruppo Sirti, ha annunciato l’investimento di capitale da parte di Vodafone Qatar nella propria controllata locale Sirti Mena. La partnership appresenta una tappa fondamentale nel rafforzamento

della presenza strategica del Gruppo Sirti nel mercato locale e apre le porte a una joint venture strategica focalizzata sull’accelerazione dell’adozione di soluzioni infrastrutturali avanzate nel Paese medio-orientale.

Il Gruppo Sirti si rafforza in Qatar

Il percorso imprenditoriale del Gruppo Sirti in Qatar è iniziato nel 2013 e oggi raggiunge il suo compimento con il lancio della partnership strategica con Vodafone Qatar. L’accordo rafforza ulteriormente una collaborazione solida e di lunga data, combinando eccellenza ingegneristica, competenze tecnologiche e una profonda conoscenza dei mercati locali.

Nell’ambito della joint venture, Sirti Digital Solutions rafforzerà ulteriormente il proprio posizionamento come abilitatore strategico di soluzioni infrastrutturali

avanzate nel mercato locale, facendo leva su capacità tecnologiche distintive e su un approccio end-to-end nello sviluppo di progetti innovativi in ambito Data Center e Smart Infrastructures, Networking, Cyber Security, IoT e Data.

Il rafforzamento della collaborazione tra i partner rappresenta un fattore chiave per consolidare il posizionamento strategico del Gruppo Sirti nei mercati locali, fa sapere il gruppo.

Joint venture con Vodafone Qatar

Grazie all’integrazione delle rispettive competenze, i partner intendono posizionare la joint venture come una piattaforma industriale e tecnologica end-to-end, in grado di coprire l’intero ciclo di vita dei progetti – dalla progettazione e implementazione alla gestione operativa – offrendo soluzioni a supporto dell’economia digitale.

Michele Scibetta, Chief Executive Officer di Sirti Group, ha dichiarato: “L’ingresso di Vodafone Qatar in Sirti Mena rappresenta e rafforzaulteriormente la nostra alleanza strategica decennale. Il Gruppo Sirti è orgoglioso di unire le forze con Vodafone Qatar P.Q.S.C. con un obiettivo chiaro e ambizioso: rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento strategico nella regione, facendo di Sirti Mena il partner di riferimento nel mercato locale nella transizione verso l’economia dell’intelligenza artificiale“.

Le infrastrutture dell’AI Economy

Massimiliano De Carolis, Chief Executive Officer di Sirti Digital Solutions,

ha commentato: “Sono orgoglioso che Vodafone Qatar P.Q.S.C. abbia scelto Sirti Digital Solutions come partner e player di riferimento dell’innovazione tecnologica per questo progetto strategico di sviluppo del territorio del Qatar. È un riconoscimento del valore che portiamo in termini di know-how industriale, competenze tech e approccio end-to-end, maturati nella realizzazione di progetti complessi e ad alto contenuto tecnologico”.

De Carolis ha aggiunto: “La Joint Venture rappresenta un ulteriore passo in avanti: non solo consolida una collaborazione di lungo periodo, ma crea una piattaforma strutturata capace di mettere a sistema competenze, tecnologie e capacità di system integration per abilitare lo sviluppo di infrastrutture digitali in ambito networking, data center, cyber, smart infrastructures, data & Iot. Intendiamo agire come abilitatori concreti dell’innovazione, creando le condizioni ideali per progetti strategici e innovativi e supportando in modo tangibile l’evoluzione delle infrastrutture e il passaggio dalla digital economy alla Ai economy”.

Hamad Abdulla Jassim Al-Thani, Amministratore Delegato di Vodafone Qatar, ha commentato: “Questa partnership strategica rappresenta un traguardo importante

nell’ampliamento della nostra capacità di realizzare infrastrutture digitali sicure, scalabili e pronte per il futuro in tutto lo Stato del Qatar. Attraverso la collaborazione di Vodafone Qatar con Sirti Digital Solutions, uniamo una solida conoscenza del mercato locale con avanzate competenze di ingegneria e system integration per supportare programmi digitali complessi ad alto impatto. Questa collaborazione riflette il nostro impegno condiviso nell’accelerare lo sviluppo di basi digitali resilienti che abilitino l’innovazione e una crescita sostenibile”.