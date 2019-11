Sparkle si espande nel Caucaso: via al nuovo punto di presenza in Armenia

Sparkle annuncia l’ampliamento della sua rete IP nella regione del Caucaso con l’apertura di un nuovo Punto di Presenza (PoP) a Erevan, in Armenia.

Realizzato in partnership con Ucom, il più veloce fornitore di servizi fissi e mobili in Armenia, il nuovo PoP è completamente integrato con il servizio globale di Transito IP Tier-1 di Sparkle Seabone, tra le prime dieci reti Internet al mondo, per fornire connettività Internet ad alta velocità – in multipli da 100 GB – con il massimo livello di disponibilità e resilienza.

Il PoP di Erevan, che sostiene la crescente domanda di connettività proveniente dal mercato locale, estende la copertura di backbone IP di Sparkle nella regione fornendo a Ott, provider di servizi Internet, fornitori di contenuti e applicazioni un percorso di transito IP terrestre nel Caucaso più diretto e con una latenza inferiore rispetto ai tracciati tradizionali.

DDoS Attack Mitigation – che offre ai clienti Seabone la possibilità di proteggere la propria rete – e la soluzione Virtual Nap – che consente ai clienti di accedere ai principali punti di scambio Internet senza la necessità di costruire infrastrutture proprietarie – completa il portafoglio di servizi offerti tramite il PoP di Erevan.

Con l’apertura di questo nuovo punto di presenza Sparkle compie un passo di ulteriore espansione nel Caucaso proponendosi nel contempo come acceleratore dello sviluppo di servizi digitali a valore aggiunto nella regione.

