Le aziende di telecomunicazioni puntano sempre più a un riposizionamento come realtà tecnologiche, con modelli operativi “orientate al cliente, innovative, efficienti e agili” . Questa ambizione implica un cambiamento profondo che va oltre l’adozione di nuove tecnologie e investe direttamente il capitale umano.
il report
Telco, corsa alle competenze: il gap con le Big Tech resta ampio
L’evoluzione dei modelli operativi accelera la trasformazione industriale del settore. I dati STL Partners evidenziano ritardi strutturali e nuove priorità strategiche
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