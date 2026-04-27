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Telco, corsa alle competenze: il gap con le Big Tech resta ampio

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L’evoluzione dei modelli operativi accelera la trasformazione industriale del settore. I dati STL Partners evidenziano ritardi strutturali e nuove priorità strategiche

Pubblicato il 27 apr 2026
competenze telco techco

Le aziende di telecomunicazioni puntano sempre più a un riposizionamento come realtà tecnologiche, con modelli operativi “orientate al cliente, innovative, efficienti e agili” . Questa ambizione implica un cambiamento profondo che va oltre l’adozione di nuove tecnologie e investe direttamente il capitale umano.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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