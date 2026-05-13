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Glf, Bagnasco resta presidente: infrastrutture AI e cybersecurity al centro del mandato

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L’amministratore delegato di Sparkle guiderà fino al 2028 il Global Leaders’ Forum, l’associazione che riunisce i principali carrier internazionali. Al centro del nuovo mandato infrastrutture per l’intelligenza artificiale, interoperabilità e sicurezza informatica

Pubblicato il 13 mag 2026
Sparkle-Enrico-Bagnasco

Enrico Bagnasco è stato confermato presidente del Global Leaders’ Forum (Glf), l’associazione che riunisce i principali operatori globali della connettività internazionale e delle infrastrutture digitali. La rielezione, approvata all’unanimità dal Consiglio del Forum, prolunga fino al 2028 una governance che punta a rafforzare il coordinamento tra carrier internazionali in una fase di forte trasformazione del mercato telecom.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Veronica Balocco

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