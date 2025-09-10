Tlc intelligenti: la connettività evolve verso modelli scalabili e software-defined

Per decenni, il mercato della connettività aziendale ha vissuto in una condizione di compromesso. Le imprese si sono trovate a scegliere tra soluzioni economiche ma instabili, come il rame, e servizi affidabili ma costosi, come le linee dedicate. Questa dicotomia ha limitato l’evoluzione digitale, trasformando la rete in un vincolo anziché in un abilitatore.