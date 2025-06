Tlc, le Api della Gsma “prendono il volo”. Ma ora serve monetizzare

L’iniziativa Gsma Open Gateway sta segnando un cambiamento radicale nel panorama telco. Dopo essere stata lanciata nel 2023 come un tentativo di innovazione attraverso l’accesso universale alle Api delle reti, l’iniziativa ha visto una rapida espansione, arrivando a coprire oltre l’80% della quota di mercato globale. Tuttavia, la vera sfida ora è la monetizzazione delle Api, un passo fondamentale per trasformare la potenza delle tecnologie di rete in reali opportunità economiche. Il focus si sposta, quindi, dalla semplice adesione degli operatori all’integrazione e all’adozione aziendale delle Api, che stanno aprendo nuove frontiere di sviluppo e valore per il settore.

Open Gateway della Gsma: una nuova era per le Api telco

Il progetto Open Gateway è nato con l’ambizione di offrire un accesso universale alle Api delle reti mobili. A partire dal debutto al Mwc 2023, l’iniziativa ha raccolto il supporto di 21 operatori globali, dimostrando la sua forza nel favorire l’interconnessione tra le reti e le applicazioni di terze parti. Oggi, con 73 gruppi di operatori e 285 reti, Open Gateway copre una vasta porzione del mercato mobile globale.

Questa espansione è stata solo il primo passo di un viaggio che, oggi, si concentra sulla monetizzazione delle Api. Mentre il numero di operatori coinvolti rimane stabile, il focus si sposta verso la creazione di valore reale per le imprese e lo sviluppo di modelli di business basati sulle Api.

La monetizzazione delle Api come opportunità di crescita

Il concetto di monetizzazione delle Api è oggi al centro della trasformazione del settore delle telecomunicazioni. Le Api non sono più solo un’infrastruttura tecnica, ma stanno diventando un motore di generazione di ricavi. Le Api di sicurezza e quelle per la prevenzione delle frodi, pur continuando a dominare il panorama con circa due terzi delle implementazioni, sono solo una parte di un ecosistema che sta diventando sempre più diversificato.

Nel corso del 2025, le Api di qualità su richiesta e i servizi di edge computing sono diventati una parte significativa delle implementazioni, passando dal 10% al 25%. Questi cambiamenti non solo offrono opportunità di ottimizzazione dei costi, ma anche un ampio margine di guadagno, offrendo alle aziende nuovi flussi di ricavi e soluzioni tecnologiche avanzate.

Nonostante questo, Api per i pagamenti mobili, come quelle per la fatturazione tramite operatore per la pay Tv o i trasporti pubblici, rimangono in fase di sviluppo, rappresentando solo l’1% delle Api commerciali disponibili. Ciò suggerisce un ampio spazio per l’innovazione e per l’integrazione di nuove soluzioni che potrebbero rispondere alla crescente domanda delle imprese e degli sviluppatori.

Il ruolo dei partner di canale nella diffusione delle Api

La crescita di Open Gateway è stata ulteriormente accelerata dal contributo dei partner di canale. Questi attori giocano un ruolo fondamentale nel collegare l’offerta di Api con la domanda del mercato. Nel primo semestre del 2025, 15 nuovi partner si sono uniti all’iniziativa, portando il totale a 43. Questi partner sono cruciali non solo per l’aumento della disponibilità delle Api, ma anche per la creazione di nuove opportunità di business, fungendo da intermediari che facilitano l’accesso alle Api e abilitano l’adozione aziendale su larga scala.

L’introduzione di soluzioni avanzate, come le Api per la connettività dei droni autonomi e la verifica dei numeri telefonici, dimostra come le Api Gsma possano stimolare l’innovazione in settori non tradizionali, portando valore a nuovi settori industriali.

L’evoluzione dei pagamenti mobili

Uno degli ambiti con il maggiore potenziale di crescita riguarda i pagamenti mobili e la fatturazione tramite operatore. Sebbene oggi rappresentino solo una piccola percentuale del mercato, l’elevata domanda da parte di sviluppatori e aziende suggerisce che c’è un’enorme opportunità per sfruttare le Api Gsma in questo campo.

Le Api di pagamento, pur essendo ancora in una fase embrionale, potrebbero avere un impatto significativo sull’integrazione dei servizi di pagamento digitale in vari settori. Ad esempio, la possibilità di utilizzare l’operatore come intermediario di pagamento per pay Tv, trasporti pubblici e altre piattaforme potrebbe rivoluzionare la gestione delle transazioni, semplificando il processo per gli utenti e creando nuove fonti di reddito per gli operatori.

Impatto della banda ultralarga sulla monetizzazione delle Api

L’adozione della banda ultralarga rappresenta un fattore abilitante cruciale per l’evoluzione delle Api. Le reti 5G e le connessioni in fibra ottica stanno fornendo la velocità e l’affidabilità necessarie per far funzionare efficacemente applicazioni avanzate basate su Api. Questo è particolarmente importante per le soluzioni edge computing, che necessitano di connessioni ultra-veloci per garantire performance elevate e bassa latenza.

Inoltre, l’integrazione della banda ultralarga con le Api consente di abilitare scenari più complessi, come la sanità digitale, l’automazione industriale e la smart city, tutte aree in cui la monetizzazione delle Api può giocare un ruolo chiave. L’accesso a connessioni ad alta velocità apre nuove possibilità per applicazioni in tempo reale, che sono il cuore dell’innovazione tecnologica nelle telecomunicazioni.

Il futuro delle Api nel settore Telco

L’evoluzione delle Api Gsma e la loro monetizzazione non sono solo una tendenza del momento, ma una trasformazione strategica per il settore delle telecomunicazioni. Il passo successivo è l’espansione delle Api in nuove aree di business, superando i tradizionali limiti delle telecomunicazioni e integrandosi con altre industrie.

L’adozione da parte delle imprese, unita a una crescente domanda di soluzioni innovative, rende evidente che la monetizzazione delle Api non è più solo una possibilità, ma una necessità per gli operatori mobili. Con il continuo sviluppo delle reti e delle soluzioni tecnologiche, la monetizzazione delle Api diventerà un elemento centrale per la crescita e la sostenibilità del business nel settore delle telecomunicazioni.