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Tlc satellitari, la partita dell’AI-first si vince sul controllo delle decisioni

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Il modello elaborato dal World Economic Forum sposta l’intelligenza artificiale dal ruolo di strumento a quello di architettura organizzativa. Per gli operatori diventa una leva per trasformare rete, customer care, automazione e monetizzazione dei dati

Aggiornato il 24 giu 2026
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Le tlc satellitari entrano nella fase in cui l’intelligenza artificiale smette di essere una funzione aggiuntiva. Diventa il principio attorno a cui ripensare reti, processi, decisioni e modelli di business. La prospettiva emerge con forza dalla riflessione del World Economic Forum sull’“AI-first operating system”. Il punto non è adottare nuovi strumenti. È ricostruire l’impresa intorno all’intelligenza.

Originariamente pubblicato il 23 giu 2026
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Veronica Balocco

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