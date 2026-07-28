Verizon ha siglato un accordo con Google, del valore di oltre un miliardo di dollari, per fornire connettività dark fiber ai data center del colosso dei motori di ricerca. È stato lo stesso amministratore delegato del gruppo, Dan Schulman, ad annunciarlo durante una conference call sui risultati del secondo trimestre.

Constellation Research: le telco attori chiave nell’infrastruttura AI

Secondo gli analisti di Constellation Research, le mosse di Verizon evidenziano come le aziende di telecomunicazioni potrebbero diventare attori chiave rispetto all’infrastruttura AI, poiché dispongono già di una presenza consolidata in questo ambito. Mentre il settore si concentra sulla costruzione di nuove strutture, si può arrivare a dire che gran parte della potenza di calcolo necessaria potrebbe essere già disponibile.

“Da decenni costruiamo reti in fibra ottica di livello carrier. Sappiamo come farlo. Conosciamo le procedure di autorizzazione. Eseguiamo direttamente le costruzioni. E abbiamo un bilancio solido e una reputazione di servizio impeccabile, elementi fondamentali per l’ecosistema dell’AI”, ha affermato Schulman, come a confermare l’ipotesi della società di ricerca.

Schulman ha del resto aggiunto che le centrali telefoniche di Verizon stanno venendo riattrezzate per l’inferenza basata sull’AI. Verizon possiede migliaia di centrali telefoniche in cui la rete in rame viene ammodernata per ospitare data center remoti, già predisposti per l’alimentazione e con tutte le autorizzazioni necessarie.

“Siamo nelle fasi iniziali della conversione di molte delle nostre centrali telefoniche in data center per l’inferenza edge computing, e abbiamo avviato diverse trattative con partner desiderosi di utilizzare queste sedi già predisposte e autorizzate. Ci stiamo muovendo rapidamente per espandere il nostro mercato potenziale nel settore delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, in rapida crescita. Gli accordi che abbiamo firmato rappresentano la punta di diamante di una strategia che diventerà un importante fattore di crescita per Verizon”.

La corsa delle telco verso la tecnologia

Durante la conference call Schulman ha rivelato l’esistenza di “altri accordi che prevediamo di annunciare entro la fine dell’anno e che, nel complesso, dovrebbero generare miliardi di dollari di fatturato nei prossimi anni“. In particolare, “si tratta di flussi di entrate contrattualizzati a lungo termine e di alta qualità, provenienti da alcuni dei clienti di infrastrutture più esigenti al mondo”. Il ceo allude a deal che rientrano in un’iniziativa interna a Verizon chiamata AI Connect, lanciata nel 2025 sotto la guida dell’ex numero uno Hans Vestberg.

Schulman ha affermato che lo sviluppo delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale negli Stati Uniti “rappresenta uno dei più grandi cicli di investimenti della nostra epoca e Verizon si trova in una posizione privilegiata per parteciparvi“.

Non sorprende che Verizon stia finalmente parlando di questo, visto che altri fornitori di fibra a lunga distanza e metropolitana ne parlano da almeno un anno, esaltando il clima favorevole all’intelligenza artificiale.

Lumen Technologies sta costruendo una nuova tratta in fibra a lunga distanza da Seattle a Minneapolis, la prima di questo tipo realizzata in decenni. E ad aprile, Zayo ha annunciato di aver acquisito un cliente di riferimento in un “accordo colossale” nel settore dell’AI.

Il vantaggio di Verizon

Verizon possiede una delle reti in fibra a lunga distanza e metropolitana più estese del Nord America, ora molto richiesta dagli hyperscaler che necessitano di connettere risorse di calcolo, modelli e regioni. “Abbiamo costruito quell’infrastruttura per un’epoca diversa, ma si è rivelata la risorsa perfetta per questa“, ha rilanciato Schulman. “Prevediamo che questa iniziativa contribuirà in modo significativo alla crescita dei nostri ricavi a partire dal prossimo anno e che crescerà sostanzialmente in seguito”, ha precisato Schulman.

Ma gli analisti sono delusi dall’accordo Verizon-Google

La comunità degli analisti sembra però essere rimasta piuttosto delusa dall’accordo con Google e, più in generale, dal programma AI Connect.

“Si tratta ancora di una cifra modesta nel quadro generale”, dice per esempio David Barden di New Street Research. “Non siamo nemmeno sicuri di cosa sia effettivamente. È un’attività di costruzione? O di rivendita di capacità esistente? O qualcos’altro? È qualcosa da tenere d’occhio”.

Peter Supino di Wolfe Research ha osservato che la formulazione di Verizon riguardo al valore di “diversi miliardi di dollari” di AI Connect era vaga. “Si tratta di valori contrattuali a vita di durata sconosciuta, non di tariffe annuali”, ha detto Supino. “Quale parte di ‘miliardi’ è rappresentata da costruzioni con margini molto bassi?”

Gregory Williams di TD Cowen sostiene infine che l’incursione di Verizon nelle infrastrutture per l’IA è “un bonus aggiuntivo rispetto allo slancio del settore mobile/banda larga” e che AI Connect è incoraggiante anche per altre aziende come Uniti e Lumen.