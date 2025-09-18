Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

Verso il modello AI company: Huawei apre una nuova fase del government cloud

Il colosso cinese lancia l’architettura Rise, che mette al centro sicurezza, sovranità digitale e intelligenza artificiale. Una svolta che ridefinisce l’identità delle telco proiettandole verso l’AI economy. Intanto il portafoglio di prodotti Ascend rilancia la sfida a Nvidia con chip e supernodi proprietari

Pubblicato il 18 set 2025
Huawei government cloud entra ufficialmente in una nuova fase con il lancio dell’architettura Rise – National Government Cloud Reference Architecture, presentata al Global Public Sector Cloud & AI Summit di Shanghai. La mossa segna un’accelerazione strategica nella digitalizzazione dei governi e nella costruzione di modelli nazionali che integrano cloud, intelligenza artificiale e infrastrutture sovrane. Contestualmente, la società ha svelato per la prima volta una roadmap dettagliata dei chip Ascend, con l’obiettivo di sfidare Nvidia nel cuore del mercato AI. Due iniziative che, lette insieme, confermano la traiettoria di Huawei verso il modello “AI company” già intrapreso da altre telco asiatiche come SK Telecom e Ntt Docomo.

Huawei government cloud e l’architettura Rise

Il progetto Huawei government cloud nasce per rispondere a due esigenze convergenti: garantire la sovranità digitale dei governi e supportare una gestione efficiente dei servizi pubblici. Con l’acronimo Rise (Resilient & Reliable Infrastructure; Innovative & AI-ready; Self-reliant Security; Enriched Ecosystem), Huawei sintetizza la propria visione.

Al centro c’è l’idea di un cloud nazionale che sia resiliente e affidabile, capace di assicurare continuità dei servizi anche in caso di emergenze. L’elemento “AI-ready” indica che l’architettura è progettata nativamente per integrare intelligenza artificiale, dall’analisi dei dati ai modelli generativi. La componente di sicurezza mira a ridurre dipendenze da fornitori esterni, mentre l’ecosistema arricchito punta a favorire collaborazione con partner locali, aziende e istituzioni accademiche.

Secondo Huawei, il cloud nazionale non è soltanto un’infrastruttura tecnologica, ma un nuovo paradigma di governance digitale. I governi possono così creare identità digitali sicure, sviluppare agenti AI dedicati, implementare piattaforme dati condivise e offrire servizi più rapidi ai cittadini. Il riferimento è a un modello in cui l’innovazione diventa parte integrante delle politiche pubbliche, ridisegnando il rapporto tra amministrazione e società.

Sovranità tecnologica e geopolitica del cloud

La spinta verso un Huawei government cloud va oltre la sfera tecnica. Si colloca in un contesto geopolitico in cui la sovranità digitale è sempre più al centro delle strategie nazionali. Paesi che adottano piattaforme cloud autonome riducono la dipendenza da provider stranieri e acquisiscono maggiore controllo sui dati sensibili.

La presentazione di Rise. a Shanghai, come sottolineato dal China Daily Asia, è stata accompagnata da un messaggio politico chiaro: le architetture nazionali non sono solo strumenti per la modernizzazione, ma leve di potere economico e strategico. Non a caso, Huawei enfatizza la possibilità di replicare il modello su scala globale, adattandolo a diversi contesti normativi e istituzionali.

La roadmap Ascend: Huawei sfida Nvidia

Oltre al cloud, Huawei ha rivelato per la prima volta i piani di lungo periodo per i suoi chip AI Ascend. Dopo il 910C, già in produzione, sono previsti nel 2026 due varianti dell’Ascend 950, seguite dall’Ascend 960 nel 2027 e dall’Ascend 970 nel 2028.

Elemento di forza della roadmap è la strategia dei supernodi: l’Atlas 950 sarà in grado di gestire cluster con 8.192 chip, mentre l’Atlas 960 ne supporterà 15.488. Prestazioni che, secondo la società, avvicinano o superano quelle dei sistemi Nvidia come il GB200 NVL72.

Altro tassello chiave è la memoria ad alta banda proprietaria. In un contesto di restrizioni internazionali sull’export, Huawei ha scelto di sviluppare soluzioni indipendenti, riducendo i rischi di interruzione nelle supply chain. L’annuncio mette in evidenza la volontà dell’azienda di posizionarsi come alternativa credibile al dominio Nvidia nel mercato AI.

Impatti per telco e pubblica amministrazione

Il lancio di Huawei government cloud ha ricadute dirette sul settore telco. Come già mostrano gli esempi di SK Telecom e Ntt Docomo, la traiettoria è chiara: da fornitori di connettività a AI company. L’architettura Rise diventa un modello replicabile non solo per i governi, ma anche per gli operatori che intendono sviluppare servizi di nuova generazione, dal cloud AI gestito ai data center intelligenti.

In Europa, il discorso si intreccia con il tema della banda ultralarga, pilastro per la trasformazione digitale. Senza una rete capillare e performante, il valore di piattaforme nazionali rischia di restare teorico. Progetti di sovranità digitale devono poggiare su infrastrutture in fibra e 5G/6G, con capacità edge e data center distribuiti. In questo senso, l’esperienza Huawei mette in evidenza come cloud nazionale e reti ultraveloci siano due facce della stessa strategia (vedi approfondimento CorCom sulla banda ultralarga e le applicazioni innovative).

Per la pubblica amministrazione, l’adozione di soluzioni simili significa maggiore efficienza, riduzione dei tempi di erogazione, servizi personalizzati per cittadini e imprese. Ma anche sfide significative: garantire interoperabilità, formare competenze, rispettare standard di sicurezza e normative sulla privacy.

Opportunità e rischi

Huawei government cloud apre spazi enormi per innovazione e competitività, ma solleva anche interrogativi. Le infrastrutture di supercalcolo richiedono enormi quantità di energia e sistemi di raffreddamento avanzati. L’impatto ambientale è un tema inevitabile, soprattutto in un contesto globale che chiede soluzioni sostenibili.

Un altro aspetto riguarda la fiducia internazionale. Paesi che adottano piattaforme Huawei dovranno gestire le percezioni politiche e commerciali di partner e alleati, bilanciando esigenze di sovranità e necessità di interoperabilità.

Ciononostante, la direzione è chiara: la combinazione di cloud nazionale, chip AI proprietari e infrastrutture resilienti segna una nuova fase nella competizione globale. Per governi e telco si apre l’opportunità di ripensare ruolo e modello di business, passando da semplici fornitori di servizi a protagonisti attivi di un ecosistema tecnologico che intreccia infrastruttura, dati e intelligenza artificiale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

