WindTre in campo contro il digital divide: via al servizio Fwa 5G

Navigazione ad alte prestazioni nelle zone in digital divide. WindTre rende disponibile a famiglie e imprese la tecnologia Fwa (Fixed Wireless Access) outdoor 5G, che consente di usufruire di elevate prestazioni di navigazione anche nelle zone non raggiunte dalla Fibra.

La tecnologia Fwa outdoor 5G di WindTre, già disponibile in Piemonte, Sicilia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Toscana, verrà progressivamente estesa a tutta Italia.

“La connettività ultraveloce è un elemento sempre più centrale nella vita quotidiana delle persone e delle imprese, per questo è importante che anche i cittadini, i professionisti e le aziende che si trovano nei centri più piccoli abbiano la possibilità di beneficiare di tutte le opportunità abilitate dalla trasformazione digitale – sottolinea Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WindTre – Con il lancio delle soluzioni in Fwa 5G, WinTre porta avanti il proprio impegno per il superamento del digital divide, investendo in una rete sempre più accessibile e aperta a tutti”.

Come usufruire del servizio

Per usufruire del servizio, le famiglie possono attivare la soluzione ‘Super Internet Casa 5G’, con navigazione illimitata fino a 300 Mega, modem Wi-Fi e antenna 5G inclusa al costo di 23,99 euro al mese per i clienti mobile di WidìndTre. L’offerta è disponibile anche nella versione ‘Super Internet Casa 5G & Netflix’, che propone la varietà e la qualità dell’intrattenimento di Netflix con il piano di abbonamento Standard, per la visione in HD su 2 schermi in contemporanea senza interruzioni pubblicitarie. In più, con entrambe le soluzioni, la possibilità di avere Amazon Prime per 12 mesi e Giga illimitati per gli smartphone della famiglia.

WHITEPAPER Una semplice guida pratica per imparare ad usare una Virtual Private Network Telecomunicazioni Software Defined Networking

I professionisti con Partita Iva, invece, possono acquistare l’offerta Fwa outdoor 5G a loro dedicata, ‘Super Internet Professional’, a partire da 12,49 euro mensili usufruendo del voucher connettività di 300 euro promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Fwa 5G, cos’è e come funziona

E’ una tecnologia che utilizza le frequenze del 5G (in particolare le frequenze cosidette “millimetriche” nelle bande 26-28 GHz) per offrire a famiglie e uffici una connettività a banda ultralarga destinata alle connessioni domestiche. Le antenne trasmettenti sono installate su pali o tralicci, esattamente come gli apparati trasmettenti del 5G mobile, ma inviano il segnale in modalità “punto-punto” verso piccole antenne riceventi installate sui tetti dei condomini oppure sui balconi dei clienti. Il segnale dall’antennina ricevente viene trasmesso al modem per distribuire connessione internet negli appartamenti o negli uffici.

5G Fwa, i vantaggi

La rapidità di deployment della rete, i costi ridotti, le sinergie con la rete 5G mobile che sarà realizzata nei prossimi mesi. Il 5G FWA fa sì che non sia più necessario scavare e posare fibra negli ultimi 250-500 metri. È sufficiente rilegare in fibra le antenne riceventi (ognuna delle quali ha un raggio di copertura di circa 500 metri,) per fornire in modo immediato un servizio di altissima qualità a tutti i clienti in quel raggio. Questo implica minori complessità burocratiche: nessuna necessità di acquisire permessi per scavare in prossimità dei condomini, nessuna necessità di acquisire permessi dall’amministrazione di condominio per i lavori all’interno del palazzo, che non sono più necessari. Se si considera che gli operatori dovranno in ogni caso realizzare un numero molto importante di antenne collegate in fibra nelle città per realizzare il 5G mobile, appare evidente la sinergia e la possibilità di realizzare due reti – quella mobile e quella fissa – con un costo marginale ridotto rispetto alla realizzazione di un’unica rete.

@RIPRODUZIONE RISERVATA