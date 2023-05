Cybersecurity, dalla Commissione Ue fondi per 107 milioni di euro

Un “tesoretto” da 107 milioni di euro a disposizione di imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni che presenteranno alla Commissione Europea proposte con l’obiettivo di rafforzare la resilienza dell’UE di fronte alle minacce informatiche e la capacità di proteggere da questi attacchi individuandoli e scoraggiandoli, promuovendo altresì la cooperazione tra gli Stati membri.

I finanziamenti del programma Europa Digitale

Il primo invito, che è anche quello più “sostanzioso”, è stato pubblicato dalla Commissione Ue con il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza: si tratta di 71 milioni di euro che fanno parte del programma di lavoro Europa digitale 2023-2024, “a favore di azioni per la cybersicurezza – spiega la Commissione Ue – volte a rafforzare a livello dell’UE la cooperazione operativa e le capacità comuni con gli Stati membri. 35 milioni di questo pacchetto saranno utilizzati per istituire il meccanismo per le emergenze di cybersicurezza, che sosterrà le azioni di preparazione e di assistenza reciproca degli Stati membri in caso di incidenti di cybersicurezza, come previsto anche dalla proposta di regolamento sulla cybersolidarietà.

WHITEPAPER Analizzare File Log, come fare? Soluzioni, strumenti e strategie da usare Cybersecurity Network Security

Altri 30milioni saranno utilizzati per rafforzare la cybersicurezza per le industrie, le start-up e le piccole e medie imprese di tutta l’UE, in attuazione della direttiva NIS2 e della proposta di legge sulla cyberresilienza. Gli ultimi 6 milioni saranno destinati al “coordinamento tra le dimensioni civile e di difesa della cybersicurezza, come anche la partecipazione delle parti interessate in ambito di normazione. L’invito – prosegue la nota – aperto fino al 26 settembre 2023, è rivolto ai soggetti degli Stati membri dell’Ue e dei paesi Efta/See”.

La riapertura dei termini su tre obiettivi

Del pacchetto fa inoltre parte la riapertura dei termini, fino al 6 luglio 2023, per assegnare i 36,6 milioni rimanenti destinati ai progetti su resilienza, coordinamento e poligoni virtuali (3,4 milioni di €), rafforzamento delle capacità dei centri operativi di sicurezza (26,3 milioni di €) e adozione di soluzioni innovative per la cybersicurezza (6,8 milioni di €).

@RIPRODUZIONE RISERVATA