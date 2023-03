Supportare le imprese nella lotta contro gli attacchi informatici: è questo l’obiettivo dell’acquisizione dell’azienda svedese Baffin Bay Networks, appena annunciata da Mastercard. L’operazione consente al circuito delle carte di credito di arricchire la propria offerta improntata a un approccio multilivello alla sicurezza informatica, per contrastare gli attacchi e mitigare l’esposizione al rischio lungo tutto l’ecosistema. La soluzione di Baffin Bay Networks utilizza infatti le più aggiornate tecnologie alimentate dall’intelligenza artificiale per filtrare e contrastare automaticamente il traffico internet potenzialmente rischioso, e punta a mitigare e prevenire violazioni informatiche costose e dannose.

Lo scenario

A caratterizzare l’attale momento del mercato, improntato a una digitalizzazione crescente, c’è – secondo l’analisi di Mastercard – la necessità di rafforzare i sistemi di protezione per contrastare i cybercriminali che fanno un uso improprio della tecnologia attraverso malware, ransomware e attacchi, in uno scenario in cui i rischi aumentano insieme alle opportunità che il digitale dispiega per le persone, le aziende e i governi.

Al centro il rapporto di fiducia con i partner

“Come Mastercard, è fondamentale per noi instaurare un rapporto basato sulla fiducia con i nostri clienti e partner, con lo scopo di promuovere e supportare insieme un futuro sempre più inclusivo e digitale – afferma Ajay Bhalla, presidente di Cyber e Intelligence di Mastercard – La tecnologia alimentata dall’IA istantanea, preventiva e cloud-based di Baffin Bay Network, combinata alle nostre capacità analitiche, ci permetterà di offrire una soluzione informatica unica e all’avanguardia. Saremo così in grado di offrire ai nostri clienti un servizio di protezione più rapido, intelligente e sicuro, capace di proteggerli dai frequenti rischi informatici”.

Un sistema basato sul cloud

“Il nostro servizio Threat Protection basato su cloud utilizza un sistema semplice ed efficace per proteggersi dagli attacchi online e tramite app – aggiunge Joakim Sundberg, fondatore e chief technology officer di Baffin Bay Networks – Le nostre aziende condividono la stessa missione, quella di garantire ai clienti sicurezza e fiducia. Siamo davvero entusiasti di entrare a far parte di Mastercard per espandere il nostro impatto a livello globale”.

