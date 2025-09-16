Cybersecurity, negli ecosistemi integrati la ricetta per rafforzare le difese

Il mondo della cybersecurity vive un’evoluzione rapida e continua. Da un lato, le minacce sono oggi più pericolose che mai e, nell’attuale società digitale, la continuità aziendale non è mai stata così rilevante. Sono numerose le aree della cybersecurity da gestire correttamente: intelligence delle minacce, difesa e protezione, monitoraggio delle anomalie, rilevamento precoce in caso di accessi non desiderati, e la capacità, importantissima, di ripristinare rapidamente se dovesse accadere il peggio. Per coprire tutto questo con successo e raggiungere una vera resilienza informatica, è necessario avere a disposizione un ecosistema con forti competenze.