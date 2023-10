Disaster recovery as a service per ottimizzare lo storage e ridurre i costi

Anche il disaster recovery diventa as a service con il modello DRaaS, che offre il vantaggio di una migliore sicurezza, automazione, resilienza alle minacce informatiche e l’incorporazione di tecnologie all’avanguardia, inclusa l’intelligenza artificiale. Questo servizio fornisce soluzioni di ripristino rapide e affidabili in un ambiente digitale che sta diventando più complicato e interconnesso, migliorando la protezione contro le minacce It e proteggendo la continuità di business. La crescente minaccia di attacchi ransomware accelera ulteriormente l’adozione, con le organizzazioni che cercano opzioni di ripristino rapide e affidabili. Lo scrive Markets and Markets nel suo nuovo report sul futuro del mercato del DRaaS o Disaster recovery as a service.

L’ascesa del paradigma as a service per il disaster recovery si lega alla proliferazione dei dati. In questo contesto, il DRaaS sfrutta tecnologie come la deduplicazione e la compressione per ottimizzare lo storage e ridurre i costi. Ciò consente alle organizzazioni di gestire e proteggere in modo efficiente e economicamente sostenibile grandi quantità di dati.

Dal punto di vista tecnologico, le soluzioni DRaaS incorporano intelligenza artificiale e automazione per migliorare l’orchestrazione del ripristino di emergenza. L’analisi predittiva e gli algoritmi di apprendimento automatico (machine learning) possono identificare potenziali vulnerabilità e attivare automaticamente le procedure di failover, risparmiando tempo prezioso durante le crisi. Inoltre, poiché le organizzazioni si affidano sempre più all’edge computing per l’elaborazione dei dati in tempo reale, il DRaaS estende la sua portata alle sedi periferiche. Ciò garantisce la business continuity anche nelle operazioni periferiche critiche e la replica dei dati nei datacenter centralizzati o nel cloud.

Disaster recovery as a service cruciale per la business continuity

Il mercato DRaaS, per tipo di servizio, comprende replica in tempo reale, backup e ripristino, protezione dei dati e servizi professionali. Il segmento della data replication in tempo reale avrà uno dei tassi di crescita più alti nel periodo 2023-2028 perché offre alle aziende una soluzione all’avanguardia per una protezione dei dati rapida e completa. Questa tecnologia svolge un ruolo fondamentale nel migliorare l’efficacia e la velocità dei processi di ripristino di emergenza. La replica in tempo reale comporta la copia continua dei dati da un sistema primario a una posizione secondaria, assicurando che il backup rimanga aggiornato con le ultime modifiche. Nel contesto di DRaaS, qualsiasi modifica apportata a dati, applicazioni o sistemi viene istantaneamente replicata in un ambiente sicuro off-site o basato su cloud.

Garantendo che i dati siano costantemente rispecchiati in tempo reale, le aziende possono ridurre significativamente il rischio di perdita di informazioni preziose durante guasti hardware, attacchi informatici o disastri naturali. Inoltre, la sincronizzazione immediata dei dati consente un ripristino rapido e senza soluzione di continuità, facilitando un ripristino più rapido delle operazioni e riducendo al minimo le interruzioni della produttività.

Vince l’implementazione nel cloud pubblico

Il mercato DRaaS, per modalità di installazione, è segmentato in cloud pubblico e cloud privato. Markets and Markets prevede che, tra il 2023 e il 2028, il segmento del cloud pubblico rappresenterà il mercato più grande per share e volumi. Con questa modalità, le organizzazioni sfruttano le risorse e l’infrastruttura dei fornitori di servizi cloud per facilitare soluzioni di ripristino di emergenza efficienti e scalabili.

Secondo gli analisi l’installazione del cloud pubblico offre alle aziende il vantaggio di esternalizzare il proprio ambiente di ripristino di emergenza a piattaforme cloud affidabili. Ciò elimina la necessità di ingenti investimenti iniziali in infrastrutture fisiche, centri dati e manutenzione, con conseguente risparmio sui costi e maggiore flessibilità. L’installazione del cloud pubblico garantisce anche una rapida scalabilità. Le aziende possono regolare dinamicamente le loro risorse in base all’evoluzione dei volumi di dati e alle esigenze di recupero, consentendo un utilizzo efficiente della potenza di calcolo durante le normali operazioni e una gestione senza soluzione di continuità delle crescenti richieste durante le interruzioni.

Inoltre, la distribuzione geografica dei centri dati cloud pubblici migliora la resilienza dei dati. Nei disastri regionali, i dati rimangono accessibili da posizioni non coinvolte, riducendo al minimo i tempi di inattività e garantendo la continuità aziendale. Infine, i fornitori di cloud pubblico garantiscono crittografia avanzata, controlli di accesso e framework di conformità, mitigando i problemi di sicurezza e aderendo alle normative del settore.

Tuttavia, le aziende devono scegliere fornitori in linea con i loro requisiti di sicurezza, conformità e prestazioni. Anche le complessità dell’integrazione e i potenziali costi di trasferimento dei dati meritano di essere presi in considerazione.

Tutti i vantaggi del DRaaS

Le funzionalità di failover e ripristino rapido offerte dalle soluzioni DRaaS aiutano a ridurre i tempi di inattività garantendo che i sistemi e i dati cruciali vengano ripristinati rapidamente durante un’interruzione.

offerte dalle soluzioni DRaaS aiutano a ridurre i tempi di inattività garantendo che i sistemi e i dati cruciali vengano ripristinati rapidamente durante un’interruzione. Evitando la necessità di costruire e mantenere un data center secondario , le aziende godono di un notevole risparmio.

, le aziende godono di un notevole risparmio. Il modello DRaaS può scalare in base alle esigenze dell’organizzazione, consentendo la crescita e aumentando la capacità di recupero dei dati man mano che l’azienda cresce.

in base alle esigenze dell’organizzazione, consentendo la crescita e aumentando la capacità di recupero dei dati man mano che l’azienda cresce. La disponibilità e l’affidabilità delle soluzioni di ripristino di emergenza vengono migliorate dall’infrastruttura robusta e ridondante dei fornitori di servizi.

Rispetto ai metodi di ripristino di emergenza convenzionali, il DRaaS offre tempi di ripristino più rapidi, assicurando poca perdita di dati e un impatto minimo sulle operazioni.

Le funzioni di automazione rendono le procedure di failover e ripristino più facili da completare, riducendo il rischio di errore umano e accelerando il recupero.

rendono le procedure di failover e ripristino più facili da completare, riducendo il rischio di errore umano e accelerando il recupero. Senza interferire con le impostazioni di produzione, il DRaaS consente alle organizzazioni di testare e convalidare regolarmente le proprie strategie di ripristino di emergenza.

La pianificazione, l’installazione e la manutenzione del ripristino di emergenza sono semplificate dal DRaaS, rendendole a ccessibili alle aziende con competenze It limitate.

Per salvaguardare i dati durante le fasi di archiviazione e di ripristino, i fornitori DRaaS utilizzano spesso funzionalità di sicurezza come la crittografia e i controlli di accesso.

Garantendo che le procedure di backup e ripristino dei dati siano in linea con gli standard del settore, le soluzioni DRaaS possono aiutare le organizzazioni a rispettare i requisiti legali e normativi.

Le dimensioni e il valore del mercato

Il mercato DRaaS è previsto in crescita da 10,7 miliardi di dollari nel 2023 a 26,5 miliardi di dollari entro il 2028 con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 19,8% durante il periodo di previsione, secondo Markets and Markets.

Questo servizio viene definito come una prima linea nella resilienza aziendale. La personalizzazione, la sicurezza e la conformità rimangono fondamentali man mano che il mercato si evolve, guidando l’innovazione e la concorrenza tra i fornitori. Con una portata globale in continua espansione e un focus sulla continuità aziendale, il mercato DRaaS continuerà ad espandersi e ad evolvere.

A livello regionale il Nord America rappresenterà il market share più grande nel mercato globale DRaaS nel 2023 e questa tendenza dovrebbe continuare almeno fino al 2028. Il DRaaS svolge un ruolo significativo ed in evoluzione negli Usa e in Canada, riflettendo l’infrastruttura tecnologica avanzata della regione, la crescente dipendenza dal digitale e la necessità di una solida preparazione alle catastrofi. In Nord America, il DRaaS funge da soluzione cruciale per le aziende che mirano a garantire la continuità aziendale di fronte a disastri naturali, attacchi informatici, guasti hardware e altre interruzioni. Le imprese nordamericane sono profondamente consapevoli dei rischi finanziari e reputazionali dei tempi di inattività.

Il DRaaS offre opzioni sicure di backup e ripristino dei dati, aiutando le organizzazioni a riprendersi efficacemente dagli attacchi ransomware o dalle violazioni dei dati. Questo è importante anche in Europa, dove alle minacce informatiche si uniscono le esigenze di conformità alle normative sulla protezione dei dati, come il Gdpr. I fornitori DRaaS assistono le aziende nell’aderenza a queste normative garantendo la resilienza dei dati e le capacità di ripristino.

