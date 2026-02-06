L’Europa è a un bivio nel suo percorso verso un futuro digitale robusto e interconnesso. La recente proposta di Digital Networks Act, resa pubblica dalla Commissione Europea, rappresenta un pilastro fondamentale per ridefinire l’assetto regolamentare delle reti digitali del continente. L’obiettivo è ambizioso: garantire connettività avanzata, stimolare l’innovazione e, in ultima analisi, rafforzare protezione degli utenti e sovranità digitale europea.
Digital Networks Act oltre le reti: la resilienza è anche umana
Mentre la proposta della Commissione Ue punta a potenziare le infrastrutture europee, la cybersecurity deve evolversi. Il fattore umano sia diventato il nuovo perimetro di difesa nell’era delle minacce generate dall’Intelligenza Artificiale. La vision di Proofpoint
