Spagna, maxi blackout: interrotte le comunicazioni in tutto il Paese

Spagna in tilt a causa di un blackout elettrico che ha interessato l’intera penisola iberica, interrompendo le comunicazioni, la rete internet e quella telefonica nel Pese e causando gravi disagi ai trasporti, alle telecomunicazioni e alle infrastrutture strategiche nazionali. L’interruzione di corrente si è verificata poco dopo le 12:30, e non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il problema, che ha interessato anche buona parte del Portogallo e la Francia meridionale.

Una volta verificata la portata del problema sono immediatamente partiti i piani di sicurezza, con l’operatore della rete elettrica che ha fin da subito annunciato di essere al lavoro per ripristinare al più presto le forniture, con le operazioni che potrebbero richiedere anche 10 ore, mentre sono scattate le procedure d’emergenza per tutte le realtà che lo prevedono, a partire dagli ospedali e dai presidi sanitari.

Nel frattempo l’istituto nazionale spagnolo per la sicurezza informatica, Incibe, ha annunciato di essere al lavoro per verificare se a causare il blackout possa essere stato un attacco informatico.

Trasporti bloccati a causa del blackout in Spagna

Tra i primi settori ad aver subito da subito le conseguenze del balckout ci sono i trasporti, con la compagnia nazionale Renfe che ha deciso di bloccare i treni nelle stazioni. Disagi a catena anche negli scali aerei, in particolari negli aeroporti di Madrid e Lisbona. Bloccate anche le metropolitane a Madrid, Barcellona e Valencia, mentre le autorità hanno invitato i cittadini a rimanere a casa e a non prendere le automobili a causa del blocco dei semafori e delle congestioni al traffico causate da questo disservizio. Tra i disagi causati dall’interruzione dell’energia elettrica anche lo stop al torneo di tennis Master 1000 in corso a Madrid: i match sono stati sospesi a causa dell’interruzione dei sistemi elettronici in uso agli arbitri di sedia.

Il Governo spagnolo risponde al blackout elettrico

Pedro Sanchez, capo del governo Spagnolo, ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza nazionale per analizzare la situazione causata dal blackout che ha colpito il Paese. Il summit segue quello a cui lo stesso presidente del consiglio aveva partecipato al centro di controllo della Red Elèctrica insieme alla ministra per la Transizione Ecologica Sara Aagesen. Il governo spagnolo “sta lavorando per determinare la causa del blackout e risolvere la situazione il prima possibile – è lo statement che arriva dall’esecutivo – e metterà in campo tutte le risorse disponibili per risolvere la situazione”. Secondo quanto stimato dalla società di gestione dell’infrastruttura elettrica spagnola, Red Elèctrica, per riportare la situazione alla normalità saranno necessarie dalle 6 alle 10 ore.

Commissione UE monitora il blackout in Spagna

“La Commissione è in contatto con le autorità nazionali di Spagna e Portogallo, nonché con la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica Entso-E, per comprendere la causa e l’impatto della situazione”. A sottolinearlo è una nota della Commissione Europea, impegnata a “monitorare la situazione e a garantire un regolare scambio di informazioni tra tutte le parti interessate. Come previsto dalla normativa Ue in vigore – prosegue il comunicato – sono in vigore protocolli per ripristinare il funzionamento del sistema”.

“Al momento non c’è niente che permetta di affermare che vi sia stato nessun tipo di sabotaggio o attacco informatico – spiega Teresa Ribera, vice presidente della Commissione Europea – Gli operatori delle reti elettriche in Europa stanno lavorando per stabilire quello che è successo e per dare sostegno nel ripristino del sistema nella penisola iberica”.

Italia non coinvolta nel blackout della penisola iberica

A rassicurare sulle condizioni della rete elettrica italiana è intanto in un comunicato Terna, che attrraverso Terna Rete Italia gestisce la rete di trasmissione nella Penisola: “In merito al blackout in corso in queste ore in Spagna e in alcune regioni del Portogallo e della Francia – si legge nella nota – al momento non si rilevano criticità operative sulla rete elettrica di trasmissione nazionale”.