Il valore del mercato globale delle soluzioni per la sicurezza sul lavoro raddoppierà entro il 2028, passando da 15,7 miliardi di dollari nel 2024 a 30,3 miliardi tra due anni, ha stimato MarketsandMarkets nello studio “Workplace Safety Market – Global Forecast to 2028″. L’intelligenza artificiale (AI) sta dando un forte impulso a questa crescita, come dimostra l’iniziativa di Retelit e Italtel, che hanno presentato “Cosafety AI”, una piattaforma di intelligenza artificiale che supporta le aziende nel rafforzamento dei processi di prevenzione degli incidenti sul lavoro.
LA SOLUZIONE
AI e sicurezza sul lavoro, Retelit e Italtel uniscono le forze
Il software di analisi video AI-based di Italtel si unisce al cloud di Retelit in “Cosafety AI”, una piattaforma di intelligenza artificiale che supporta le aziende nel rafforzamento dei processi di prevenzione degli incidenti sul lavoro
Aziende
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business