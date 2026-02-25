AI e sicurezza sul lavoro, Retelit e Italtel uniscono le forze

Il valore del mercato globale delle soluzioni per la sicurezza sul lavoro raddoppierà entro il 2028, passando da 15,7 miliardi di dollari nel 2024 a 30,3 miliardi tra due anni, ha stimato MarketsandMarkets nello studio “Workplace Safety Market – Global Forecast to 2028″. L’intelligenza artificiale (AI) sta dando un forte impulso a questa crescita, come dimostra l’iniziativa di Retelit e Italtel, che hanno presentato “Cosafety AI”, una piattaforma di intelligenza artificiale che supporta le aziende nel rafforzamento dei processi di prevenzione degli incidenti sul lavoro.