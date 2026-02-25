Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

LA SOLUZIONE

AI e sicurezza sul lavoro, Retelit e Italtel uniscono le forze

Home Digital Economy
Indirizzo copiato

Il software di analisi video AI-based di Italtel si unisce al cloud di Retelit in “Cosafety AI”, una piattaforma di intelligenza artificiale che supporta le aziende nel rafforzamento dei processi di prevenzione degli incidenti sul lavoro

Pubblicato il 25 feb 2026
Male,Manager,Hand,Laptop,For,Check,Real,Time,Production,Monitoring

Il valore del mercato globale delle soluzioni per la sicurezza sul lavoro raddoppierà entro il 2028, passando da 15,7 miliardi di dollari nel 2024 a 30,3 miliardi tra due anni, ha stimato MarketsandMarkets nello studio “Workplace Safety Market – Global Forecast to 2028″. L’intelligenza artificiale (AI) sta dando un forte impulso a questa crescita, come dimostra l’iniziativa di Retelit e Italtel, che hanno presentato “Cosafety AI”, una piattaforma di intelligenza artificiale che supporta le aziende nel rafforzamento dei processi di prevenzione degli incidenti sul lavoro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

L
Patrizia Licata
giornalista

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • servizi pubblici digitali

  • l'analisi

    Servizi pubblici digitali: cresce la domanda, ma sull’IA resta un gap di fiducia

    16 Feb 2026

    Condividi
  • Digital Realty Data Center, data center ROM1

  • il deal

    Cantieri sicuri, Tesya si allea con RodRadar nel segno dell'AI

    05 Dic 2025

    Condividi
  • smart city, connettività

  • icity rank 2025

    Smart city, ecco la 16 città italiane che guidano la rivoluzione digitale

    04 Dic 2025

    Condividi
  • RCS for Business in Italia

  • l'intervista

    Rich communication services, D’Alessio (Infobip): “Nuovo livello nella relazione brand-clienti”

    24 Set 2025

    di Antonello Salerno

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x