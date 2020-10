Black Friday, Amazon gioca d’anticipo: via subito agli sconti

“Black Friday in anticipo”, un evento per acquistare una selezione di prodotti di piccole e medie imprese e i marchi più popolari con offerte vantaggiose e grandi sconti su prodotti di ogni categoria. E’ l’iniziativa Amazon che prende il via oggi: da ora in poi, i consumatori potranno usufruire ogni giorno di numerose offerte in stile Black Friday, oltre ad opportunità di risparmio su una vasta selezione di prodotti che renderanno più semplice anticipare i propri acquisti natalizi. Con questo evento, Amazon offre ai clienti più di un milione di offerte in tutto il mondo e per tutta la stagione, oltre a tante idee per i regali natalizi e un’ampia selezione di prodotti a prezzi bassi ogni giorno, realizzando davvero una stagione di risparmi.

Il successo dei Prime Day: occasione per le Pmi

L’iniziativa si pone sulla scia del successo dei Prime Day Amazon: secondo i dati a consuntivo presentati dal colosso e-commerce, l’edizione 2020, svoltasi ad ottobre in 19 Paesi, ha infatti rappresentato un volano importante per le Pmi, che hanno fatto registrare un vero e proprio boom di vendite (oltre 3,5 miliardi di dollari, per un aumento di quasi il 60% rispetto allo scorso anno).

E i dipendenti possono diventare imprenditori

Intanto il mondo Amazon si muove anche per agevolare l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali. E’ infatti in arrivo il lancio di un nuovo programma che supporterà gli aspiranti imprenditori a diventare fornitori di servizi di consegne. Il gruppo di ricoprirà un ruolo attivo supportando chi vuole avviare una nuova impresa fornendo ordini da consegnare, l’accesso a strumenti tecnologici all’avanguardia, la formazione sul campo e agevolazioni su un’ampia gamma di beni e servizi. I dipendenti Amazon interessati ad avviare una propria società di logistica avranno anche accesso a un programma di incentivi come parte dell’impegno a lungo termine dell’azienda, che da sempre offre alle persone nuove opportunità per perseguire le proprie aspirazioni di carriera. I dipendenti riceveranno fino a un massimo di 15 mila euro per la copertura dei costi di avvio oltre a un importo pari a tre mesi dello stipendio lordo.

