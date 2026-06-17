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Ai e inferenza, le aziende preferiscono il cloud privato: costi prevedibili, più sicurezza

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Il “Private Cloud Outlook 2026” di Broadcom rivela che il 56% delle grandi imprese globali utilizza o prevede di utilizzare il private cloud: l’uso del cloud pubblico per gli stessi carichi di lavoro è sceso in un anno dal 56% al 41%. Sempre più rilevanti le questioni geopolitiche

Pubblicato il 17 giu 2026
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Broadcom cloud AI

Il cloud privato è l’ambiente in cui viene distribuita più della metà dei carichi di lavoro enterprise basati sull‘Ai, in un’ottica di sicurezza e scalabilità. Questa è la conclusione principale del “Private Cloud Outlook 2026”, un nuovo rapporto pubblicato da Broadcom.

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Patrizia Licata
giornalista

Patrizia Licata è laureata in Letteratura Italiana all’Università La Sapienza di Roma ed è attualmente studentessa magistrale in Scienze Filosofiche all’Università RomaTre. Lavora come giornalista, editor e moderatrice freelance

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