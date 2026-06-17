Il cloud privato è l’ambiente in cui viene distribuita più della metà dei carichi di lavoro enterprise basati sull‘Ai, in un’ottica di sicurezza e scalabilità. Questa è la conclusione principale del “Private Cloud Outlook 2026”, un nuovo rapporto pubblicato da Broadcom.
LO STUDIO
Ai e inferenza, le aziende preferiscono il cloud privato: costi prevedibili, più sicurezza
Il “Private Cloud Outlook 2026” di Broadcom rivela che il 56% delle grandi imprese globali utilizza o prevede di utilizzare il private cloud: l’uso del cloud pubblico per gli stessi carichi di lavoro è sceso in un anno dal 56% al 41%. Sempre più rilevanti le questioni geopolitiche
Aziende
Argomenti
Canali