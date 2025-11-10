Per mesi, molti investitori avevano etichettato Amazon come “in ritardo” della corsa all’AI. L’assenza di un chatbot consumer paragonabile a ChatGPT e il ritardo nel proporre un modello linguistico “bandiera” avevano alimentato l’idea che Microsoft e Google stessero correndo più velocemente sul fronte dell’intelligenza artificiale generativa.
SCENARI
Aws-OpenAI, l’accordo da 38 miliardi cambierà le gerarchie del Cloud?
Il maxi-deal tra la società di Amazon e la società di ChatGPT viene letto dagli analisti come una mossa destinata a riequilibrare la competizione nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale e a ridefinire il ruolo degli hyperscaler nei piani digitali di telco e imprese.
Who's Who
Aziende
Argomenti
Canali