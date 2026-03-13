L’integrazione verticale come baluardo della sovranità: il modello industriale di OVHcloud

L’attuale scenario globale, caratterizzato da continue e imprevedibili disruption geopolitiche e tecnologiche, impone alle aziende una profonda riflessione sulla resilienza delle proprie infrastrutture. In occasione del convegno “Sovranità digitale: Italia ed Europa a prova di futuro“, la visione di OVHcloud, illustrata da Denis Nalon, Marketing & Communication Director, ha chiarito come la sovranità non sia solo una questione di conformità normativa, ma una scelta strategica basata su un modello industriale integrato.

L’integrazione verticale contro le disruption della supply chain

Per rispondere efficacemente alle instabilità dei mercati e alle criticità logistiche, OVHcloud ha adottato da tempo un modello di integrazione verticale che copre l’intero ecosistema tecnologico. Questo approccio parte dalla produzione diretta: l’azienda non si limita a gestire data center, ma è essa stessa produttrice di tecnologia. Essere costruttori dei propri server permette di ridurre drasticamente i rischi legati alla supply chain e alle difficoltà di approvvigionamento che spesso colpiscono i fornitori che dipendono esclusivamente da terze parti.

Questa autonomia industriale si riflette anche nella gestione degli spazi fisici. La strategia aziendale prevede la riqualificazione di siti industriali dismessi per trasformarli in data center moderni, accorciando i tempi di attivazione delle infrastrutture e minimizzando l’impatto ambientale legato alle nuove costruzioni.

Grazie a questo controllo diretto sulla “fabbrica del cloud”, l’azienda è in grado di offrire un’infrastruttura resiliente, capace di adattarsi rapidamente ai cambiamenti tecnologici e di garantire continuità operativa anche in contesti macroeconomici complessi.

Open source e innovazione sostenibile

Un pilastro fondamentale della strategia di OVHcloud è l’impegno verso l’innovazione aperta e la sostenibilità ambientale. L’azienda ha sviluppato internamente tecnologie come il raffreddamento a liquido, che permette di ottimizzare l’efficienza energetica dei data center riducendo drasticamente il consumo di energia e acqua. In un’ottica di reale contributo all’ecosistema tecnologico europeo, l’azienda ha scelto di brevettare e rilasciare alla comunità open source i propri sistemi di water cooling, favorendo una diffusione più ampia di soluzioni sostenibili.

La sostenibilità per l’azienda non è un concetto astratto, ma si traduce in pratiche concrete di economia circolare. Grazie al modello industriale integrato, i server giunti a fine vita vengono smontati e i componenti riutilizzati per dare vita a nuove generazioni di prodotti, progettati per aziende che necessitano di soluzioni accessibili senza richiedere il massimo delle prestazioni. Questo approccio permette di posizionare ogni workload sul giusto livello di potenza infrastrutturale, evitando sprechi e promuovendo un utilizzo più consapevole e responsabile delle risorse digitali.

Il controllo dell’impronta ambientale nel cloud

Con le aziende sempre più spesso chiamate a rendere conto del proprio impatto ambientale attraverso bilanci di sostenibilità rigorosi, la trasparenza diventa un elemento essenziale della sovranità digitale. OVHcloud risponde a questa esigenza fornendo strumenti che permettono di mappare e monitorare in tempo reale il carbon footprint delle soluzioni scelte. Grazie a tecnologie dedicate, come l’Environmental Impact Tracker, i clienti possono avere piena visibilità sull’impronta di carbonio della propria infrastruttura enterprise.

Questa capacità di misurazione rappresenta l’ultimo tassello per “chiudere il cerchio” della sovranità: un controllo che non è solo logico o geografico, ma che riguarda la responsabilità climatica delle scelte tecnologiche. Offrire ai clienti la possibilità di conoscere con precisione il consumo energetico e l’impatto ambientale dei propri servizi cloud significa dare loro il potere di fare scelte informate e coerenti con i propri obiettivi di sostenibilità.

Per l’azienda, la sovranità digitale del futuro sarà sempre più legata alla capacità di coniugare l’indipendenza tecnologica con una gestione etica e trasparente delle risorse planetarie.