Il cloud AI entra in una fase più selettiva. Non basta più avere accesso a potenza di calcolo. Le imprese chiedono piattaforme vicine ai mercati, capaci di sostenere servizi continui, bassa latenza e carichi di lavoro sempre più variabili.
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Cloud AI, a Denver via al il primo hub Usa per l’inferenza. Ecco gli impatti su Tlc e digitale
La piattaforma di SuperX AI Technology punta su acceleratori Nvidia, capacità riservata e bassa latenza per sostenere applicazioni enterprise su larga scala
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