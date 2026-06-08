Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

intelligenza artificiale

Cloud AI, a Denver via al il primo hub Usa per l’inferenza. Ecco gli impatti su Tlc e digitale

Home Digital Economy Cloud
Indirizzo copiato

La piattaforma di SuperX AI Technology punta su acceleratori Nvidia, capacità riservata e bassa latenza per sostenere applicazioni enterprise su larga scala

Pubblicato il 8 giu 2026
202603-Cloudsovrano–bg-landing1920x1080

Il cloud AI entra in una fase più selettiva. Non basta più avere accesso a potenza di calcolo. Le imprese chiedono piattaforme vicine ai mercati, capaci di sostenere servizi continui, bassa latenza e carichi di lavoro sempre più variabili.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

B
Veronica Balocco

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • space economy – Spazio – terra – pianeta, servizi satellitari osservazione della Terra

  • l'analisi

    Osservazione della Terra, la domanda pubblica traina i servizi satellitari

    03 Giu 2026

    Condividi
  • chip europa

  • sovranita' digitale

    Chip “made in Europe”, via all'impianto da 50 milioni di componenti l'anno

    03 Giu 2026

    Condividi
  • Info-Tech Research Group-Data Priorities 2026- AI Adoption Expos

  • l'analisi

    Data quality: l’adozione dell'AI mette a nudo i limiti e apre il dossier governance

    02 Feb 2026

    Condividi
  • CCNL TLC call center, competenze digitali Asstel Magna Carta

  • scenari

    Call center, Di Raimondo (Asstel): “Il nuovo CCNL guarda al futuro”

    23 Gen 2026

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x